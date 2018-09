Waalre ruilt RTV Horizon in voor Studio040

Zelf modelbal­lon bouwen; inwoners Aalst en Someren horen bij kleine club hobbyisten

15:34 VELDHOVEN - Een flinke ruk aan het koord van de motor van een bosmaaier zet een ventilator in werking. Twee gasbranders verwarmen even later tachtig kubieke meter lucht in een ballon op een grasveld in Veldhoven. Binnen tien minuten hangt de acht meter hoge kleurrijke modelluchtballon van Lex den Hazelaar in de lucht.