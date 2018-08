Waalre sceptisch over 'bus op bestelling'

Vervoerder Hermes en de provincie willen in december starten met de proef Bravoflex om naast de bestaande buslijnen ook bestelbaar busvervoer aan te bieden. Die bussen rijden op tijden dat de reiziger ze via een app bestelt en volgt geen vaste route maar rijdt naar de gewenste halte in Eindhoven-Zuid, Veldhoven, Aalst of Waalre. Vanaf december 2019 komen Eindhoven-Noord en Son en Breugel er bij en moet het systeem in de gemeente Waalre in de plaats komen van de vaste busdiensten. Er komen uiteindelijk twee opties: vervoer naar de gewenste halte of een - goedkopere - rit naar een knooppunt om over te stappen op reguliere buslijnen. Het knooppunt van de gemeente komt in de Maarten Trompstraat in Aalst. Een kaartje kost zo'n drie tot 3,5 euro.