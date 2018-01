Waalre trots op haar nieuwe huis

Na een periode van vijfeneenhalf jaar is het woensdag dan eindelijk zover voor de gemeente Waalre. De burgemeester, de wethouders en alle ambtenaren zijn officieel verhuisd naar het gloednieuwe gemeentehuis aan de Julianalaan in Waalre, het Huis van Waalre. Dinsdagavond werd het gebouw al eventjes opengesteld voor het publiek tijdens de nieuwjaarsreceptie. Honderden Waalrenaren verzamelden zich in het grandcafé en de theaterzaal van het Huis, schudden de handen van het college van burgemeester en wethouders en genoten van een glaasje champagne.

Rondleiding

Voor geïnteresseerden werd een rondleiding georganiseerd. Tientallen mensen gaven zich hiervoor op en in kleine groepen werden zij rondgeleid door een aantal enthousiaste medewerkers van de gemeente. De reacties waren erg positief. Vooral het feit dat het oude Raadhuis volledig is gerestaureerd, deed veel van de aanwezigen goed. Ze haalden herinneringen op en vergaapten zich aan alle herkenbare elementen. Na de brand in 2012 bleef slechts één muur van dit Raadhuis intact. Na een rondvraag in de gemeente werd besloten dit rijksmonument compleet in ere te herstellen.

Energieneutraal

Maar het Huis van Waalre draait zeer zeker niet alleen maar om nostalgie. De rest van het gebouw is compleet nieuw en kent een vooruitstrevend concept. Het gebouw is namelijk energieneutraal. Ook voor de medewerkers is een enorme verandering doorgevoerd. De vaste werkplekken zijn vervangen door flexplekken en er wordt geprobeerd zoveel mogelijk digitaal te werken. Ook hier is de Waalrenaar erg over te spreken. Op deze manier gaat Waalre volgens hen goed mee met de tijd en past de gemeente in de hedendaagse samenleving. De bezoekers zijn vooral trots op hun nieuwe huis. Oud en nieuw vormen samen een sterk geheel en het is een visitekaartje voor de gemeente.

Spreuk