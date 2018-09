Waalrese beiaardier Nan Los: ‘Je ziet nooit voor wie je speelt’

Wethouder: 'Gezond­heids­cen­trum in Waalre komt naast sporthal'

31 augustus WAALRE - De plek voor het gezondheidscentrum naast sporthal Hoeveland staat vast. Dat stelde wethouder Arno Uijlenhoet donderdagavond duidelijk. Hij smoort een opborrelende discussie in de raad over nieuw locatie- en pandenonderzoek door de gemeente in de kiem. Bomen vormen de grootste uitdaging.