Wat moet er gebeuren met Het Klooster? Gemeente Waalre en investeerders Futuris zijn er nog niet uit

De gemeenteraad vond in juli dat een eerdere versie van het plan de Waalrese verenigingen te weinig zaalruimte toebedeelde. Wethouder Uijlenhoet moest terug naar de onderhandelingstafel. Twee derde van de zaal zou beschikbaar moeten blijven. Dat gaat ten koste van het aantal appartementen in het oorspronkelijke plan van Futuris en de investeerders. Van de dertig in de oorspronkelijke plannen zijn er in de latere versies meerdere geschrapt. Dat maakt de exploitatie lastiger. Met de gemeente wordt naar verluidt daarom nog gesproken over een bijdrage aan de verbouwing van het gebouw.

Het is niet bekend hoe de soepel de gesprekken verlopen en of een overeenkomst in zicht is. Het heeft er alle schijn van dat het nog wat kruim kost aangezien het onderwerp is verschoven op de gemeenteraadsagenda. Het plan zou over twee weken worden besproken, maar dat wordt enkele weken later. Wethouder Uijlenhoet wil niets over de zaak of de voortgang kwijt.

Vertrouwen in goede afloop

De verenigingen hebben vertrouwen in een goede afloop. ,,We hebben de indruk dat het goed gaat", zegt Harrie de Greef van de KBO. Het uitstel is wellicht nodig om de details te regelen. Hans Ontrop van de Volksuniversiteit is 'gematigd optimistisch'. ,,Hoe het precies met de zaal loopt, is onduidelijk." Voor zijn Volksuniversiteit is hij in ieder geval blij met de toebedeelde ruimtes.

Ook Cees van Pagée van Futuris Zorg en Werk dat het dorpshuis de komende jaren gaat exploiteren, is positief. ,,Ik ben optimistisch." Hij denkt dat de renovatie van Het Klooster en de bouw van de appartementen in 2020 zijn afgerond.

Van Pagée zegt het fijne niet van de onderhandelingen tussen de gemeente en zijn investeerders te weten, maar het zou volgens hem niet over eventueel achterstallig onderhoud gaan. Medewerkers van Futuris Zorg en Werk lopen sinds deze week al rond in het monumentale dorpshuis. Welzijnsinstelling de LEV-groep is ingehuurd om de exploitatie voor de verenigingen te regelen. ,,De koffie is bruin en de energie wordt betaald", zegt Van Pagée. De deuren blijven in ieder geval tot eind dit jaar open. Enige vertraging in de onderhandelingen is dus op te vangen.