Wethouder: 'Gezondheidscentrum in Waalre komt naast sporthal'

Kritische vragen van onder meer ZW14 en D66 waren niet zonder reden: het perceel bevat hindernissen voor het bouwplan. Een aantal flinke eiken staan in de weg. Er zijn verschillende opties, variërend van alles omhakken tot een deel verplaatsen tot alles laten staan en het gebouw ertussen passen. Dat laatste is volgens de architect ondoenlijk. Als de bomen niet wijken, kijken gebruikers van het pand in de takken en wordt het behalen van de duurzaamheidsdoelen lastig omdat zonnepanelen maar weinig zon zien, vertelde hij de raad. Verplaatsen daarentegen is schrikbarend duur en tijdrovend: dertigduizend euro per boom en een voorbereidingstijd van twee jaar.