Zeker sociale huurwoningen bij Hazzo in Aalst

Verdwaald in de wereld van ‘bits en bytes’? Bezoek het Digitaal Café in Waalre

7 februari WAALRE - Nee, met vragen over ‘cyberpesten’ of over ‘hacking’ zijn ze bij Hans Scheepers van het Digitaal Café nog niet geweest. In de bibliotheek van Waalre, die gastvrij onderdak heeft gevonden in het multifunctionele gemeentehuis, kan iedereen van maandag tot en met zaterdag gewoon binnenlopen.