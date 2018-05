Zorgappartementen in Het Klooster in Waalre

In de kapel van Het Klooster komt een restaurant, vooral bedoeld voor de bewoners en verenigingen. In dat horecadeel kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt stagelopen. De rest van de ruimte is dan beschikbaar voor de Waalrese clubs.

Nog wat vraagtekens

Veel aspecten van het plan zijn nog niet bekend. Zo moet er veel worden verbouwd aan het monumentale pand, maar is het nog afwachten of de verenigingen tijdens die werkzaamheden hun oude stek kunnen gebruiken. En hoeveel ruimte krijgen de clubs eigenlijk? In en recente versie van het plan is twee derde van Het Klooster bedoeld voor commerciële bedrijvigheid. Maar het overgebleven derde deel is eigenlijk te veel voor de verenigingen, zegt Brenninkmeijer. Hij voorspelde onlangs al dat de clubs zich flexibel zullen moeten opstellen om toekomstplannen te laten slagen. ,,Het zal niet meer zo worden als het was."

Wie Het Klooster koopt en de plannen gaat uitvoeren is nog niet bekend. De partij wil nog even anoniem blijven vanwege de laatste onderhandelingen. Die anonimiteit zal niet lang meer duren aangezien de partij in juni in gesprek zal gaan met de Waalrese verenigingen die Het Klooster gebruiken. Die moeten duidelijk maken welke voorzieningen voor hen echt onmisbaar zijn en hoe het beheer van het monumentale pand kan worden geregeld.

Plannen achter de hand