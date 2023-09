Volop strijd om de jeugd bij bloemencor­so Valkens­waard: ‘We vechten tegen de smartphone’

VALKENSWAARD - Is de jeugd nog wel te porren om mee te doen aan traditioneel volksvermaak, zoals het bloemencorso? ‘Jaa!', roepen ze in Dommelen. ‘Mwoah', klinkt het drie kilometer verderop in Valkenswaard.