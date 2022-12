2023 staat voor de deur: dit is de belangrijkste vraag om aan jezelf te stellen

columnPsycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: reflectie op het afgelopen jaar.

Wat was het weer een jaar! Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn oren suizen nog. Begin dit jaar zaten we nog in een coronacrisis. In januari kregen we een nieuw kabinet die met nieuw elan (ha!) alles anders ging doen (haha!). Er volgden een verschrikkelijke oorlog op het continent, inflatie, gastekorten, corruptieschandalen en er bleek van alles te rotten achter de schermen van The Voice en DWDD.

Geen wonder dat we weer min of meer dezelfde top 2000 hebben verkozen. In een veranderende wereld waar alles te snel gaat om grip op te krijgen, kunnen we tenminste nog traditiegetrouw luisteren naar Bohemian Rhapsody en Hotel California als veilige haven.

Nog zo’n traditie: de tijd tussen Kerst en Nieuwjaar is er een van terug- en vooruitkijken. Althans, bij ons thuis wel. In de korte dagen aan het eind van het jaar plannen vriendin Linde en ik een moment voor de reflectie die er in de tumult van het jaar vaak bij inschiet. We kijken dan terug op het jaar bij een stevige wandeling of goede fles wijn (of bij tijdgebrek op Oudjaarsmiddag bij een oliebol - ‘oh ja, dat moest ook nog!’). We stellen ons dan de volgende vragen - wie weet bieden ze jou ook inspiratie bij het reflecteren.

Hoogte- en dieptepunten

Wat waren de hoogtepunten van dit jaar? Wat ging er volgens plan, welke dromen kwamen uit? Wat was er onverwachts ontzettend leuk? Die promotie of mijlpaal, natuurlijk, maar ook die heerlijke vakantie met vrienden in de zon. Ook voor de hoogtepunten geldt: ze zijn weer uit je blikveld voor je er erg in hebt.

Wat waren de dieptepunten dit jaar? Gemiste kansen, dromen die níet uitkwamen, plannen die aan diggelen vielen, vriendschappen die verwaterden. Waarom zou je daarop terugkijken? Omdat de dieptepunten net als de hoogtepunten het jaar bepaalden (en om ze lekker helemaal achter te kunnen laten in 2022).

Quote Zou ik niet dat pianospe­len weer oppakken, minder mailen, vaker sporten?

Welke dingen ben ik vergeten? Wat waren ook weer de plannen en voornemens voor dit jaar? Zou ik niet dat pianospelen weer oppakken, minder mailen, vaker sporten? Een feest organiseren, om de liefde te vieren? Hoe kunnen we zorgen dat het in ’23 wél gebeurt?

En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe kan ik volgend jaar een beter mens zijn? Ja, datgene dat nu het eerste bij je opkomt, dát dus. Daar méér van doen, of daar juist helemaal mee stoppen. Daarmee wordt het pas écht een gelukkig nieuwjaar.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

