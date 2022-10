Acupunctuur voor je hond: holistisch dierenarts Ruth helpt beesten die er met normale arts niet uitkomen

Norbert en Hester stoppen na 98 jaar (!) met hun familiebak­ke­rij: ‘Klanten staan huilend aan toonbank’

Het werd ze eigenlijk in december al te veel, doordat ze niet genoeg personeel hadden. Nu hebben ze de knoop doorgehakt, nadat een overnamekandidaat afhaakte door de hoge energieprijzen. Norbert en Hester Stijnman sluiten per 26 november de bakkerij, die al 98 jaar in de familie is.

6 oktober