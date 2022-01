Alcohol en ons gedrag: ‘Twee keurige heertjes uit het management bleken ineens drinkebroers’

Met de huidige coronamaatregelen verdwijnt de ene na de andere nieuwjaarsborrel uit mijn agenda. Jammer, want ik hou van gezelligheid en kletsen. Eindelijk weer eens iedereen in het echt zien, zo lang geleden. Anderzijds niet zo jammer, want ik heb wat bedenkelijke herinneringen aan collega’s of zakelijke partners die wel erg aangeschoten waren.

Zo herinner ik me een werkborrel waarop twee keurige heertjes uit het management ineens drinkebroers bleken die samen iets te gretig gesprekken aangingen met de jonge, vrouwelijke stagiaires. In de maanden erna popte dit beeld telkens op in mijn hoofd wanneer ik met hen vergaderde. Allemaal de schuld van de drank, zouden ze kunnen zeggen. Maar is dat echt zo?

Stil of extravert

Het lijkt logisch dat je verandert als je alcohol drinkt. Alcohol is een hard drug en deze stof doet op allerlei manieren iets met je brein. Toch lijkt dat niet het hele verhaal. Want hoe kan het dat sommige mensen stil en rustig worden van alcohol, terwijl anderen extravert of flirterig worden? Ook wat je dénkt dat alcohol met je doet heeft invloed, menen psychologen.

Zo linken we alcohol vaak met agressie. Zou deze verwachting ons ook echt agressiever maken als we drinken? Om dit te toetsen liet een Franse onderzoeker zijn proefpersonen een aanvaring krijgen met een acteur die een boze mede-proefpersoon speelde. De proefpersonen mochten deze acteur stiekem terugpakken door hem extra veel hete saus te geven op zijn aardappelschotel. Dachten de proefpersonen dat ze gedronken hadden, dan schoten ze veel vaker uit met de saus, dan wanneer ze wel gedronken hadden, maar dachten nuchter te zijn.

Quote Wanneer je mensen laat denken dat ze alcohol drinken, maar ze in werkelijk­heid een alcohol­vrij drankje geeft, voelen ze zich net zo goed aangescho­ten

Ook mensen die denken dat ze met alcohol gezelliger of dapperder zijn tuinen in dit placebo-effect, vermoeden psychologen. In werkelijkheid heb je geen alcohol nodig om dit positieve gevoel te krijgen. Wanneer je mensen laat denken dat ze alcohol drinken, maar ze in werkelijkheid een alcoholvrij drankje geeft, voelen ze zich net zo goed aangeschoten. Drink je dus per ongeluk biertjes uit de 0.0-koelkast, dan kun je je toch wat tipsy voelen en je losser of uitbundiger gedragen, ook al dronk je geen drup.

Hopelijk halen we de borrels van de zomer in. Met alcohol of zonder, dat maakt me niet veel uit. We zijn al leuk genoeg van onszelf.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

