Altijd streven naar de beste versie van jezelf? Dit is het risico

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: de beste versie van jezelf.

Je kunt worden wat je wilt, als je maar genoeg je best doet. Dus haal je doelen, haal hoge cijfers, verleg je grenzen en streef jezelf voorbij. Vind je droombaan, ontwikkel jezelf en sta als het moet om 05.00 uur op om nóg productiever te zijn. Succes is namelijk maakbaar - je kunt het zelf kiezen - en dat geldt ook voor je levensgeluk. Dus waarom ben je nog niet de beste versie van jezelf?

Deze instelling kan je helpen om vooruit te komen in het leven. Maar volgens mij doet het ook nog iets anders: het zorgt ervoor dat je jezelf in het nu afwijst. Dit idee ligt volgens mij ten grondslag aan veel stress, angst en depressie. Je kunt namelijk altijd slimmer, verder, beter of sneller, en je raakt ‘er’ nooit. Als de beste versie van jezelf in de toekomst ligt, schiet wie je nu bent per definitie tekort. Kun je pas tevreden met jezelf zijn wanneer je al je doelen hebt behaald, dan ben je dus nooit tevreden.

Ironisch

Ik schreef er de afgelopen jaren een boek over: Je bent al genoeg - mentaal gezond in een gestoorde wereld. Want hoe gestoorder de tijden, hoe steviger we als mens in onze schoenen moeten staan, was het uitgangspunt. Wat volgde was ironisch en voorspelbaar: ik vond wat ik schreef alsmaar niet goed genoeg. Om iets over zelfacceptatie op papier te krijgen, moest ik als schrijver mijn eigen zelfafwijzing ook onder ogen komen. Pas toen ik snapte dat ook dit boek niet perfect hoefde te zijn, lukte het een beetje om te schrijven.

Het antwoord op een wereld van prestatiedruk en nooit-genoeg-zijn is niet nóg meer, nóg verder of nóg beter, zo ontdekte ik. Maar wel: zien waar je nu al wél bent. Tevreden kunnen zijn met hoe je leven er nu al uitziet (al is dat nog niet ‘perfect’). Snappen dat je ook maar mens bent, met je goede eigenschappen en je mindere. Meer doen van wat je mens maakt: praten, lachen, rennen, dansen, verbinden. En minder doen van wat je mínder mens maakt: scrollen op ’sociale’ media, jezelf uitputten, betekenisloos werk doen, en druk zijn om het druk zijn. Bovenal: beseffen dat je geen superheld kunt zijn, en dat dat gelukkig ook helemaal niet hoeft.

Je bent al de allerbeste versie van jezelf die je ooit zult zijn. En ja, dat is al genoeg.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.