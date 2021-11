Amerikaanse bedrijven vrezen personeelstekorten door prikplicht Biden

ontslagzaak Tien miljoen dollar vergoeding voor gediscrimi­neer­de witte topman

Een opmerkelijke ontslagzaak in Amerika: David Duvall spande een zaak aan tegen zijn voormalige werkgever vanwege discriminatie. Duvall is door de jury in het gelijk gesteld, en zijn voormalige werkgever moet hem een schadevergoeding van 10 miljoen dollar (ongeveer 8,6 miljoen euro) betalen.

28 oktober