Anna bestaat niet, maar Meerkerkse modebedrijf met haar naam floreert meer dan ooit

Corona is natuurlijk een enorme tegenslag geweest voor het bedrijf, geeft directeur Jan Paul van Toor (50) toe. Zeker omdat ze aan het bouwen waren aan een nieuwe winkel in ‘The Mall of the Netherlands’ in Leidschendam én de ballonnen van het openingsfeest van de nieuwe winkel aan de kust van Noordwijk nog maar twee weken geleden waren opgehangen. Waar het bedrijf aan investeren en groeien dacht, besloot minister Hugo de Jonge anders: niet noodzakelijke winkels - waaronder kledingzaken - moesten sluiten.