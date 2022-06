Anouk (22) gaat elke dag op muskusrattenjacht: ‘De meeste vrouwen willen niet met dode dieren werken’

,,Daar bij de oranje vlaggetjes heb ik gisteren de klemmen uitgezet. We gaan zien of er wat in zit”, wijst Vos, terwijl ze haar lange rubberen handschoenen tot ver voorbij haar ellebogen trekt. Even later houdt ze vrolijk een dode muskusrat in de lucht. ,,Kijk, het zijn eigenlijk heel mooie beestjes. Deze heeft een zwarte vacht en een kenmerkende lange, platte staart.” Pas negen maanden doet ze dit werk. ,,Hiervoor heb ik twee jaar als handhaver gewerkt in Rotterdam. Ook een leuke job, maar ik miste het fysieke aspect.”