Autosabotage, naaktmassage, liegen over vakantie: dit waren de opmerkelijkste ontslagzaken van 2022

Werknemers werden in 2022 soms om de meest bizarre redenen ontslagen. Vanwege het weigeren van het aanzetten van de webcam, liegen over ziekte tot moedwillig auto's saboteren in een garage. Ontslag op staande voet is vaak terecht, maar soms oordeelt de rechter ook anders. Arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van DAS deelt de tien meest bijzondere ontslagzaken van het afgelopen jaar.

1. Ontslag vanwege maaltijdbon van 2,50 euro

Een medewerker van Ikea die tegen de regels van het warenhuis in een extra maaltijdbon van 2,50 euro ophaalde wordt op staande voet ontslagen. Ten onrechte vindt de kantonrechter, die de arbeidsovereenkomst wél ontbindt. Het Hof denkt hier anders over en vindt niet alleen dat er geen sprake is van een dringende reden voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet, maar ziet ook geen grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het Hof herstelt de arbeidsovereenkomst, twee jaar nadat de kantonrechter deze ontbond. De medewerker mag zijn werkzaamheden bij Ikea, na ruim twee jaar, dus weer hervatten.



2. Werknemer maakt zich schuldig aan 'dagdieverij’

In juli van dit jaar ontbindt de kantonrechter Haarlem een arbeidsovereenkomst op grond van ‘dagdieverij’. De werknemer heeft zich daar volgens de werkgever schuldig aan gemaakt door zichzelf op negentien werkdagen in het bedrijfssysteem als ingelogd en aanwezig te registeren, terwijl hij in werkelijkheid op die werkdagen een groot deel van de dag afwezig was en geen (of nauwelijks) werkzaamheden heeft verricht. De werknemer krijgt geen transitievergoeding en al helemaal geen billijke vergoeding zoals door hem gevorderd.



3. Webcam moet aan, maar werknemer weigert

Een thuiswerkende werknemer van een Amerikaans bedrijf gevestigd in Nederland werd op staande voet ontslagen omdat hij weigerde de webcam te activeren tijdens werkuren. Het ontslag hield geen stand. De rechter oordeelde dat het in strijd was met het recht op respect voor zijn privéleven.



4. Ziekgemelde werknemer klust aan nieuwe woning

Een monteur meldt zich ziek. Bij het bedrijf is bekend dat de werknemer al langere tijd lichamelijke klachten heeft. In zijn evaluatie staat dat die toenemen bij lopen, duwen, trekken, tillen, dragen, knielen, hurken, staan, regelmatig wisselen van houding. Nadat de werkgever hoort dat een van zijn medewerkers de ‘zieke’ werknemer in een auto heeft zien rijden, laat hij iemand langsgaan bij de nieuwe woning van de werknemer. Daar blijkt dat de man aan het klussen is. De werkgever laat onderzoek doen en de werknemer wordt op staande voet ontslagen. De rechter oordeelt dat werknemer inderdaad gelogen heeft tegen zijn werkgever, het ontslag blijft daarom in stand.



5. Directeur moet loon terugbetalen vanwege affaire

Een directeur heeft seks met de vrouw van een ondergeschikte. Dit leidt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de directeur zónder vergoeding, per direct, op grond van ernstig verwijtbaar handelen. Maar daar blijft het niet bij. Werkgever vordert namelijk ook nog loon van de directeur terug aan uren die niet zijn gewerkt. De directeur heeft namelijk veelvuldig geappt met de vrouw. Volgens werkgever totaal 1261 appberichten in 9 dagen tijd, met een geschatte duur van 3 minuten per bericht en bij elkaar 36 uur.



Daar gaat de rechter niet in mee. Maar vanwege het feit dat de directeur ook zo’n vijf keer een aantal uur per keer onder werktijd heeft afgesproken in een hotel of huisje, vindt de rechter de conclusie gerechtvaardigd dat hij geen volledige aanspraak op loon kan maken en dus te veel loon heeft ontvangen. De kantonrechter wijst de vordering tot terugbetaling van loon toe tot een bedrag van 1000 euro bruto.

6. Monteur saboteert moedwillig auto's

Een werknemer saboteert moedwillig een aantal auto’s die voor onderhoud naar de garage zijn gebracht waar hij als monteur werkt. Dit blijkt uit camerabeelden. De monteur ontkent, maar de beelden laten zien dat hij wel degelijk aan auto’s heeft geknoeid. Het aan de monteur gegeven ontslag op staande voet houdt ook in hoger beroep stand.



7. Coronaleugen komt uit door social media

Werknemer liegt over de reden van afwezigheid op het werk. Hij vertelt werkgever namelijk positief op corona getest te zijn, in het weekend dat hij op bezoek is bij een vriend in Duitsland. Later blijkt dat hij met zijn dochter op skivakantie in de Franse Alpen was. Dit komt uit omdat zijn dochter een filmpje van hun skireisje op social media heeft gedeeld. Ontslag op staande voet volgt. Dit houdt in de rechtbank stand.



8. Werknemer laat zich naakt masseren

Een werknemer gebruikt tijdens zakelijke bijeenkomsten meerdere malen cocaïne en biedt dit ook aan zijn collega’s aan. Daarnaast maakt hij zich volgens zijn werkgever schuldig aan ernstig grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij een medewerkster van een leverancier hebben gebeld met seksueel getinte opmerkingen. Ook zou de werknemer zich op een feestje naakt hebben laten masseren door een werknemer van een leverancier en een filmpje hiervan hebben doorgestuurd naar een vrouwelijke collega. Het ontslag op staande voet houdt stand.



10. Proeftijdontslag wegens kanker

Een werknemer vindt een nieuwe baan en zegt daarom het vaste contract met haar oude werkgever op. In het jaarcontract met de nieuwe werkgever, dat op 1 mei 2022 ingaat, is een proeftijd opgenomen. Maar de werknemer meldt zich bij de oude werkgever in maart ziek. Een maand later wordt de werknemer gediagnosticeerd met een agressieve vorm van longkanker. De nieuwe werknemer zegt de arbeidsovereenkomst op, twee dagen voordat ze in dienst zou treden. Er is sprake van een proeftijdontslag.



De werknemer zegt dat haar nieuwe baas de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd vanwege haar handicap of chronische ziekte. In het telefonisch contact dat haar echtgenoot met de werkgever heeft, komt inderdaad naar voren dat de ziekte van de werknemer inderdaad reden voor ontslag was. In de opzeggingsbrief staat: ‘De huidige situatie staat ons helaas niet toe een andere beslissing te nemen’. De werknemer stapt naar de rechter en maakt aanspraak op een billijke vergoeding. De rechter oordeelt dat werkgever in strijd met de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) heeft gehandeld. De werkgever moet een billijke vergoeding betalen waarbij wordt uitgegaan van continuering van het dienstverband gedurende 1 jaar. Dit komt neer op een bedrag van 33.000 euro bruto.

