Banenmarkt op zijn kop: deze start-up laat werkgevers niet naar diploma, maar naar persoonlijkheid kijken

Deze supermarkt­ma­na­ger neemt iedere kandidaat aan: 'Iedereen heeft wel een krasje’

Geen ongemakkelijk gesprek, geen ‘u hoort nog van ons'. Wie bij de supermarkt van Dirck Slabbekoorn solliciteert, wordt al aangenomen voordat de koffie is ingeschonken. Ervaring, opleidingsniveau of een verleden: het maakt de manager niet uit. ,,Iedereen heeft wel een krasje, maar dat mag niet bepalen hoeveel succes jij in het leven krijgt.”

5 maart