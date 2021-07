Bedrijven in de knel door thuisquarantaines: ‘Geen personeel te vinden’

Werkroosters komen steeds meer in de knel door oplopende coronabesmettingen. Een stijging van het aantal thuisquarantaines zorgt ervoor dat sommige bedrijven zoals horecazaken en winkels hun openingstijden moeten aanpassen. ,,Er is geen personeel meer te vinden.’’

Bij onlinesupermarkt Picnic zat er twee weken geleden sporadisch iemand in quarantaine, inmiddels gaat het volgens mede-eigenaar Michiel Muller om ruim negentig werknemers. ,,Dat raakt ons wel, gelukkig is het vanwege de vakantietijd iets minder druk.’’ Het gros van de quarantaines is volgens Muller preventief. ,,Aan de ene kant zonde dat mensen thuiszitten zonder klachten, aan de andere kant bieden we medewerkers zo wel een veilige werkomgeving.’’ Picnic biedt op het werk een sneltest aan. ,,Dat is niet verplicht, maar we zien dat eigenlijk iedereen wil meedoen.’’

Horecabedrijven moeten soms óf noodgedwongen de deuren sluiten, zoals onlangs in onder meer Groningen en Amsterdam, óf ze moeten hun openingstijden aanpassen om de klanten te kunnen bedienen. ,,De situatie wordt er niet beter op. Veel van onze collega's zaten door de coronacrisis al niet ruim qua personeel. Veel mensen zijn aan de slag gegaan in andere sectoren, die krijg je niet zo snel meer terug. En het stijgend aantal besmettingen werkt nu ook niet bepaald mee. Veiligheid voor alles, dus dat betekent dat sommige zaken hun deuren sluiten totdat er weer voldoende mensen beschikbaar zijn die aan het werk kunnen’’, aldus een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Zorgwekkend

Ook winkeliers hebben grote moeite om voldoende medewerkers in te zetten. ,,Het is zorgwekkend, er is geen personeel meer te krijgen’’, verzucht Jan Meerman, voorman van branchevereniging INretail. ,,Veel winkeliers kampen sinds de volledige heropening met een structureel tekort aan mensen, want in de retail zijn we tussen de 10 en 20 procent van de medewerkers kwijtgeraakt. Zij hebben elders werk gevonden. Naast dit structurele probleem, hebben we ook te kampen met de thuisquarantaines. Sommige winkels moeten hierdoor hun openingsuren aanpassen.’’ Volgens Meerman probeert de branche via zij-instromers en bundelen van vacatures op websites toch aan extra handjes te komen. ,,Maar dat valt tot nu toe niet mee.’’

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) laat weten geen signalen vanuit de supermarkten te krijgen dat er roosterproblemen zijn door tekort aan personeel. ,,In deze zomerperiode werken er in de supermarkten ook altijd extra jongeren, die in de vakantieperiode willen bijverdienen. Dat scheelt.’’ Bij de brancheclub van uitzendorganisaties ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), zijn er volgens een woordvoerder juist wel veel problemen bekend. ,,Zeker in de horecasector, maar vergeet ook de land- en tuinbouw niet. Ook hier is enorm tekort aan werknemers.’’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW geeft aan de huidige quarantaineregels te respecteren en zal het kabinet niet vragen de maatregelen te versoepelen. Dat laatste gebeurt inmiddels wel in het Verenigd Koninkrijk. Daar dringt het bedrijfsleven volgens de Britse krant The Guardian wel aan op beleidswijziging. Werkgeversorganisatie Confederation of British Industry wil onder meer dat isolatieplicht voor mensen die volledig zijn gevaccineerd direct komt te vervallen. De regering heeft al zo’n versoepeling gepland, maar pas met ingang van 16 augustus en dat duurt bedrijven te lang.

Het gemiddeld verzuimpercentage in Nederland daalde overigens van 4,3 procent in mei naar 4,2 procent in juni. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. In lijn met de stijging van het aantal landelijke coronabesmettingen zien de arbodiensten het verzuim als gevolg van corona sinds 26 juni weer toenemen.