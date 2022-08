Ben jij een ochtend- of een avondmens? ‘Ik kan een beetje neerkijken op nachtdieren’

Het beste van vakantie is toch wel dat je zelf mag weten hoe laat je opstaat en naar bed gaat. Geen wekker die je wild uit je slaap rammelt en - als je aan ouderwets aan het kamperen bent - ook geen schermpjes en sociale verplichtingen die je uit je slaap houden. Eindelijk mag je je eigen ritme aanhouden.

Dat is door het jaar heen wel anders. Eigenlijk loopt een groot deel van ons altijd rond met een sociale jetlag, zo denkt Duitse hoogleraar chronobiologie Till Roenneberg. Want zo’n twee derde van de mensen moet wakker worden voor werk op een moment dat zijn lichaam nog in slaap is, meent hij. Met als gevolg dat we opgescheept zitten met werknemers die niet optimaal presteren, omdat hun werkdag niet past bij wanneer ze wakker zijn, ofwel hun ‘chronotype’.

Of je een ochtend- of avondmens bent is volgens hem voor een groot deel genetisch bepaald. Je lichaamstemperatuur, hartslag en hormoonspiegel schommelen gedurende de dag en vormen zo je eigen interne klok. Zo’n 14 procent is een ochtendmens, 21 procent een avondmens en de rest zit er zo’n beetje tussenin. Maar in onze maatschappij is de ochtendmens de norm. ’s Avonds een grote jongen, ’s ochtends een grote jongen (of meisje).

Wakker voor zevenen

Toegegeven, ik kan ook een beetje neerkijken op nachtdieren. Zelf ben ik vaak wakker voor zevenen en vind ik het irritant dat je op veel werkplekken pas na achten terecht kan. Ik ben degene die de lamp en het koffieapparaat aandoet op kantoor. Wanneer de rest komt binnendruppelen, zit ik al tot over mijn oren in het werk. Hoezo goedemorgen? Goedemiddag, zul je bedoelen!

Niet alleen onze genen, ook onze omgeving heeft invloed op ons ritme. Verlichte schermen, koffie, alcohol en chocolade: ze houden ons langer wakker. De stedelijke omgeving is vaak ook in de late uurtjes fel verlicht en onrustig. Misschien niet zo vreemd dat juist mijn Amsterdamse collega’s me altijd net nodig hebben als ik alweer naar huis ga. Mijn energie is dan op een dieptepunt, maar zij beginnen als avondmensen hun dag veel later.

Misschien kunnen we na de vakantie dus wat meer rekening houden met elkaars tijdszone. Alsof de een in Brazilië werkt en de ander in Madagaskar.

