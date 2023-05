‘Beruchte boef’ en stratenmaker Joram zoekt met opsporingsbericht naar werk: ‘Moet sensatie inzitten’

Ze zouden ‘op slinkse wijze uit handen van de autoriteiten weten te blijven’ en ook zou ‘de politie al talloze tips ontvangen van verontwaardigde slachtoffers, omdat hun tuinen en opritten veel te strak waren gelegd’, schrijft hij.

Het bericht is ook nog eens voorzien van twee zwartwit foto’s, van Ello en zijn collega Fabian. Wie even lekker langs wat updates op LinkedIn scrolt, wordt zomaar op het verkeerde been gezet. Is de politie op zoek naar malafide stratenmakers?

Meer klussen

Niets blijkt minder waar. Stratenmaker Ello klom in de digitale pen om als zzp’er meer klussen binnen te krijgen. En met succes: het bericht is al meer dan een miljoen keer bekeken. ,,Op LinkedIn zie ik alleen maar selfies voorbijkomen”, zegt Ello. ,,Toen kwam dit bericht spontaan in me op. Ik ben wel een jongen van de straat, daar hoort een bepaald soort humor bij.”

Quote Soms krijg ik een haat-reactie, maar dan geef ik een weerwoord of verwijder ik die tekst Joram Ello

Spontaan of niet, Ello, die sinds 2010 stratenmaker is, heeft wel goed over de tekst nagedacht. ,,Sensatie en spanning, dat moest erin zitten. Dat houdt de aandacht vast. Het bericht moest ook weer niet te lang zijn, want dan raken lezers afgeleid. Ik krijg heel veel reacties, de meeste mensen vinden het ‘briljant’ of ‘leuk geschreven’.”

Ello en zijn collega worden volgens het bericht gezocht voor ‘het illegaal perfectioneren van straten en het creëren van onrealistisch hoge verwachtingen’. Ze staan bekend om ‘snelle handen en vlotte praatjes’.

Trots

Of hij er rekening mee heeft gehouden dat sommige lezers denken dat het om een echt opsporingsbericht gaat? Een beetje, zegt Ello. ,,Maar ik trek me er eigenlijk niets van aan. Soms krijg ik een haat-reactie, maar dan geef ik een weerwoord of verwijder ik die tekst.”

Volgers kunnen de schrijfsels en belevenissen van Ello niet alleen op LinkedIn volgen, ook van Tiktok en Facebook maakt de Gouwenaar dankbaar gebruik. Een eerdere post leverde de zelfstandige ondernemer een grote klus op.

Ello, trots: ,,Anderhalf jaar straten op Schiphol, de grootste klus die ik ooit heb aangenomen. Ik houd van mijn werk omdat ik lekker buiten ben en de vrijheid heb om voor iedereen te werken. Maar ondernemen, met alle zaken eromheen bezig zijn, vind ik misschien nog wel het allerleukste.”

