België in de ban van pikante psychologe: ‘Porno, dildo’s, naveldiepe decolletés: nou en?’

15 januari België is in de ban van de kwestie-Kaat Bollen. De psychologe kleedt zich graag sexy en laat zich ook zo fotograferen. Ze is daarvoor berispt door een tuchtraad. Een lid daarvan heeft nu zelf een pikant kiekje gedeeld, om aan te geven dat de foto’s geen probleem zijn. ,,Het gaat over ethiek.’’