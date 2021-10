Boete voor bedrijf waar 15-jarige op de werkvloer overleed

15-jarige werknemer dood aangetrof­fen, politie vermoedt bedrijfson­ge­val

27 februari Een 15-jarige jongen uit het Gelderse Dodewaard is gistermiddag overleden in een bedrijfshal in zijn woonplaats. Collega’s van de jongen vonden hem volgens de politie even voor vier uur in de bedrijfshal aan de Edisonring.