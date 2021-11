Boodschappen vrijwel automatisch gesorteerd en ingepakt in nieuw distributiecentrum Picnic

hoger beroep Gerechts­hof: ervaren Lidl-medewerker terecht ontslagen na bedreiging van collega's

Een ervaren medewerker van de Lidl die op de werkvloer aanstootgevende filmpjes liet zien en volgens zijn werkgever collega’s bedreigde, is na een dienstverband van dertien jaar terecht ontslagen. Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep besloten.

26 oktober