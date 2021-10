Botox is hot en Lex’ vergelijkingssite is booming: ‘Volgend jaar hoop ik 30.000 afspraken te maken’

,,In de jaren 90 was iedereen heimelijk zijn haren aan het verven”, zegt Van Vliet. Maar tegenwoordig zijn het injectables (botox of fillers) die de klok slaan. Cosmetische chirurgie is razend populair. In 2005, toen Van Vliet begon in zijn branche, vonden er jaarlijks 20.000 behandelingen met botox of fillers plaats. Anno 2021 is dit verdertigvoudigd: het gaat nu om 600.000 ingrepen. En het aantal blijft groeien.