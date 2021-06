Moet je een psychisch probleem melden op werk? ‘Nog altijd risico dat je je baan verliest’

Wat ontdekte u?

Brouwers: ,,Ten eerste zien we een grote bereidwilligheid om open te zijn over psychische gezondheidsklachten. Van de mensen die klachten hebben of hebben gehad, zegt 73 procent dat ze anderen erover hebben verteld. Van de ondervraagden in het onderzoek die geen ervaring hadden met mentale klachten, zei 74 procent dat ze het zouden vertellen als ze ergens last van kregen.’’