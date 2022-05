Salarisverhoging basisonderwijs niet genoeg: ‘Docenten willen niet komende 40 jaar dezelfde plaat afspelen’

Leerkrachten in het basisonderwijs gaan de komende jaren meer verdienen. Het gelijktrekken van de lonen in het primair en voortgezet onderwijs is de eerste stap in het aantrekkelijker maken van de sector. Maar wat verdient een leerkracht eigenlijk? En is het genoeg om de personeelstekorten op te lossen?

Er zijn grote individuele verschillen, maar alle onderwijsmedewerkers gaan er door het nieuwe onderwijsakkoord de komende jaren minimaal 4 procent op vooruit. Schoolleiders gaan dit jaar minimaal 5 procent en de komende jaren gemiddeld 11 procent meer eindloon verdienen. Basisschoolleraren in de hoogst haalbare schaal gaan er 10 procent op vooruit. Dat is een stijging van 5300 euro per jaar op basis van een voltijdsalaris.

Personeel in het basisonderwijs gaat hierdoor evenveel verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat is ook precies hoe Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs, de loonstijging ziet. ,,Deze verhoging staat helemaal los van reguliere cao-verhogingen en inflatie. Het is echt een reparatie van wat er de afgelopen jaren scheef is gelopen. Deze loonsverhoging is er om dat bij te trekken.”

Bruto maandsalaris

Wat houdt die loonsverhoging eigenlijk in, wat gaat een leerkracht is het basisonderwijs na de loonsverhoging verdienen? In het onderwijs begin je in schaal LB (voorheen L10), schaal LE is de hoogst haalbare, die maar zelden bereikt wordt. De schalen hebben allemaal een aantal treden. Dat is het aantal jaar waarin je naar het maximum kunt opklimmen. Alle LB-leerkrachten (zowel in het basisonderwijs als voortgezet onderwijs) krijgen nu een startsalaris van 2865 euro bruto. In twaalf jaar tijd kun je tot trede twaalf komen, dan krijg je een brutosalaris van 4366 euro.

Ben je een LB-leerkracht en wil je een functie in de LC-schaal? Dan moet je minimaal 465 lesuren per jaar draaien in een fulltime functie. Daarnaast heb je onder meer een extra specialisatie nodig, bijvoorbeeld voor rekenen, taal, achterstand. In deze schaal kun je maximaal 5087 euro in twaalf jaar tijd verdienen. Een LE-leerkracht begint met een startsalaris van 3714 euro en kan maximaal 6270 euro gaan verdienen. Geef je les op het mbo? Daar ligt het startsalaris op 2961 euro en kun je maximaal 5685 euro gaan verdienen. Op het hbo is het maximale bruto maandsalaris 6326 euro.

Doorontwikkelen

Het kabinet kondigde niet alleen loonsverhoging voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs aan, ook al het onderwijspersoneel op scholen met veel kwetsbare leerlingen krijgen een arbeidsmarkttoelage bovenop het salaris. Naast het verhogen van de lonen, wordt er meer geïnvesteerd in de ontwikkeling en bijscholing van leraren. En in het voortgezet onderwijs is geld vrijgemaakt om de werkdruk aan te pakken, zoals eerder in het primair onderwijs is gebeurd.

Want inderdaad, zegt Woestenberg, een hoger salaris is niet voldoende om het onderwijs aantrekkelijker te maken om in te werken. ,,Er is al eerder een aantal pogingen gedaan om het vak aantrekkelijker te maken, in de hoop dat het vanzelf goed zou komen. Maar nu de hele arbeidsmarkt te maken heeft met tekorten, is dat niet meer genoeg.”

Het onderwijs heeft te lang stilgestaan en is inmiddels ouderwets te noemen, zegt Woestenberg. Er is een groep werknemers die begint aan een carrière als leerkracht, maar toch weer uitstroomt. ,,Veel docenten gaan na 5 jaar weer weg omdat het onderwijs te klassiek is ingericht. Docenten van nu willen niet de komende 40 jaar dezelfde plaat afspelen. Ze willen door kunnen ontwikkelen. Voorheen was de enige optie leidinggevende worden, maar dat moet anders.” Zo moet ook de overstap van het primair naar voortgezet onderwijs en andersom makkelijker worden.

Deeltaken oppakken

Ook moeten de taken in het onderwijs duidelijker worden, om zo de werkdruk te verlagen, zeg Woestenberg. ,,We hebben ontzettend veel ondersteunend personeel met een mbo-kwalificatie in het onderwijs, maar die worden nog te vaak in het diepe gegooid en zelfs zo maar in hun eentje voor een volle klas gezet. Het zou helpen als duidelijker is wie wat mag doen, maar ook wie welke deeltaken kan oppakken. In de zorg mogen verpleegkundigen met mbo niveau-1 bijvoorbeeld steunkousen aantrekken en infusen aanleggen.”

Woestenberg hoopt dat zoiets ook in het onderwijs georganiseerd kan worden. ,,We moeten naar een bewuste taakverdeling, met een bijbehorend salaris en een duidelijk carrièrepad, zodat iemand weet waar hij of zij heen kan groeien.”

