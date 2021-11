Carine (54) is manager van het eeuwenoude Kasteel Doorwerth

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Carine van Ketwich Verschuur (54) is kasteelmanager bij Geldersch Landschap & Kasteelen.

Wat doe je voor werk?

,,Ik ben kasteelmanager bij Kasteel Doorwerth in Gelderland. Het werk is veelomvattend, maar mijn hoofdtaak is het kasteel en het landgoed dat bij het kasteel hoort te exploiteren. Het kasteel is niet alleen een museum, maar ook een bedrijf dat draaiende gehouden moet worden met onder meer een winkel, een café, een moestuin en een boomgaard. Ik stuur daarvoor vaste medewerkers en vrijwilligers aan, in totaal ongeveer 95 mensen.’’

Werken op een kasteel van honderden jaren oud, hoe is dat?

,,Het is een fantastische plek om te mogen werken. Ik kan een deel van mijn werk vanuit huis doen, maar ik heb ook een vaste werkplek in het huis naast het kasteel. Als ik uit het raam kijk, zie ik bezoekers naar het museum lopen. Mijn huis is hier vlakbij, als het even kan fiets of wandel ik naar werk. In alle jaargetijden is de route over het landgoed prachtig, iedere keer valt me weer iets nieuws op in de natuur. Maar er zijn ook wel dingen uitdagend aan werken op een kasteel.’’

Zoals?

,,Mijn taak is om te zorgen dat er via het museum en evenementen genoeg geld binnenkomt om het kasteel te kunnen laten voortbestaan. Het is een omgeving die enorm tot de verbeelding spreekt, je kan allerlei leuke evenementen bedenken, maar tegelijkertijd moet je de historie van het pand in het oog houden en beschermen. Niet alles kan. Dat zorgt soms voor een spanningsveld.’’

Hoe ben je kasteelmanager geworden?

,,Ik ben altijd gek geweest op Engeland, vooral op de vele kastelen en landhuizen daar. Toen ik met mijn gezin in Heveadorp hier vlakbij kwam wonen, zag ik dat Geldersch Landschap & Kasteelen een vacature had voor coördinator evenementen. Ik was destijds logopediste, maar dat leek me zo leuk en bijzonder dat ik heb gesolliciteerd. Ik kreeg de baan, en na acht jaar werd ik vervolgens kasteelmanager. Dat ben ik nu al veertien jaar.’’

Hoe ziet een typische werkdag er voor jou uit?

,,Ook na al die jaren is iedere dag nog een verrassing. Alleen vandaag heb ik al zoveel verschillende dingen gedaan. De dag begon met een bezoek van een klas schoolkinderen en een cameraploeg voor tv-opnames, daarna moest ik weer snel door om het klusteam te ontvangen dat ons helpt bij het kleine onderhoud aan het kasteel. En tussendoor moet je ook nog de ‘gewone’ dingen doen, zoals bezoekers die een vraag hebben te woord staan, en de administratie bijhouden.’’

Wat vind je het leukst aan je baan?

,,Ik vind bijna alles leuk, maar het contact met bezoekers is heel erg leuk, net als het werken met vrijwilligers. Dat laatste is niet altijd makkelijk. We hebben altijd een bepaald aantal vrijwilligers nodig om het kasteel te kunnen laten draaien. Met de coronamaatregelen en de steeds veranderende protocollen kan het lastig zijn het rooster gevuld te krijgen. Maar het is bijzonder om met mensen uit zoveel verschillende achtergronden en met zoveel verschillende talenten samen te werken om deze plek aan volgende generaties door te kunnen geven.’’

Quote Niet alleen werk ik hier al heel lang, maar het kasteel heeft ook een belangrij­ke rol gespeeld in mijn leven naast het werk

Zo te horen voel je je erg op je gemak in het kasteel. Zie je het ook als een tweede thuis?

,,Ja, intussen wel. Niet alleen werk ik hier al heel lang, maar het kasteel heeft ook een belangrijke rol gespeeld in mijn leven naast het werk. Ik ben er getrouwd, mijn kinderen hebben hier vroeger verjaardagsfeestjes gegeven. Ik werk 36 uur in de week, maar in principe moet ik altijd klaar staan als er iets aan de hand is met het kasteel. Toen er zoveel sneeuw viel afgelopen winter, en we vanwege de lockdown al weken gesloten waren, moest ik door de storm naar het kasteel om te gaan kijken of er geen schade was.’’

Dat is een grote verantwoordelijkheid.

,,Ja, maar ik doe mijn werk met veel plezier. Ik kan natuurlijk ook wel op vakantie, dan ben ik echt even weg. Maar als we terugkomen kijk ik altijd vanaf de snelweg of ik de toren van het kasteel al kan zien. Als dat zo is denk ik, o gelukkig, het staat er nog. Ongetwijfeld hadden mijn collega’s het wel laten weten als er iets ergs was gebeurd, maar toch ben ik iedere keer blij als ik het kasteel weer zie staan.’’

