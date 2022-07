Caroline zorgt dat haar collega’s alles hebben om te kunnen werken: ‘Ik blus de brandjes’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Caroline Bánki (48) manager corporate services bij softwarebedrijf SAS.

Wat doe je als manager corporate services precies?

,,Corporate services zijn alle zaken die het mogelijk maken om mensen hun werk te laten uitvoeren. Zo ben ik onder meer verantwoordelijk voor de beveiliging, het onderhoud en inrichting van de gebouwen, het wagenparkbeheer, voor de kantoorartikelen, gastenontvangst en telefonie. Eigenlijk alles behalve IT en HR.’’

Dan doe je ook veel!

,,Zeker, maar ik doe het gelukkig niet alleen. Er is een heel team voor. Want het bedrijf heeft wereldwijd kantoren. Zo werk ik ook voor West-Europa. Zoals Frankrijk, Spanje en Italië.’’

Mag je dan ook voor je werk regelmatig naar het buitenland toe?

,,Voor de pandemie wel, maar dat is nu wel een stuk minder. We hebben ook mensen op alle locaties. Maar af en toe ga ik naar het buitenland om mezelf te laten zien en om met de managers te praten. De hele operatie draait ook gewoon door als ik niet op locatie ben.’’

Hoe ziet een typische werkdag eruit?

,,Een groot deel van de dag zit ik achter de computer en zit ik in calls. Maar ik onderneem ook actie bij problemen. Een brandalarm dat afgaat, een omgevallen boom op ons terrein of honden die voor overlast zorgen. Wat mijn werk extra speciaal maakt is dat wij niet in kantoorgebouwen, maar op unieke locaties werken. Zoals kastelen. Normaal gesproken als je een pand huurt en er is lekkage dan bel je de eigenaar, maar wij moeten het zelf doen. En in een eeuwenoud pand kan zomaar iets kapot gaan.’’

Hoe is het om in een kasteel te werken?

,,Ik vind het fantastisch. Zeker omdat het pand ook onderdeel is van mijn werk. Het is wel een hele verantwoordelijk om te zorgen voor zo’n stukje erfgoed, maar het is ook bijzonder dat je dat mag doen. Het is een mooie combinatie van het werken in een historisch gebouw terwijl het zo’n technisch en modern bedrijf is.’’

Wat is het leukste aan je werk?

,,Dat is de afwisseling. Ik ben bezig met huisvesting en vooruitdenken waar we naar toe gaan, maar moet er ook staan als er een brandje geblust moet worden. Daarnaast vind ik het leuk dat het bedrijf zo’n internationaal karakter heeft. Ik heb de afgelopen jaren zoveel geleerd van mijn collega’s in het buitenland, van de cultuurverschillen en de andere werkgewoontes daar. Sommige ideeën en processen zijn door die verschillen in een ander land heel anders. Dit houdt me scherp en ik vind het heel inspirerend om met deze collega’s te werken.’’

En wat is minder leuk?

,,Er komen steeds meer administratieve taken bij. Zoals rapporteren. Dat vind ik minder leuk. Het hoort erbij, maar het is niet mijn hobby. Al valt het vaak reuze mee als ik er eenmaal mee bezig ben.’’

Zou je dit werk tot aan je pensioen willen blijven doen?

,,Als er genoeg uitdaging blijft, zou ik dat zeker willen. Ik voel me hier als een vis in het water. Dat ik op een landgoed werk en daarvoor zorg, draagt daar zeker aan bij. Zo zat er bij ons kantoor in België een kapel uit 1864. Het was echt een minikerkje. Met behulp van subsidiegelden hebben we dat kunnen renoveren. Zulke extra projecten zijn wel de kers op de taart. Dat maak je normaal gesproken niet mee bij een IT-bedrijf.’’

