Carrièreswitch na het sporten: ‘Mannen op de bouw grapten: schaatsen kun je beter’

Hotel betaalt studie­schuld van medewer­kers: ‘Bij een voltijds dienstver­band lossen wij per jaar 5000 euro af’

In de strijd om personeel heeft Postillion Hotels bedacht dat ze nieuwe medewerkers helpen bij het aflossen van hun studieschuld. De nieuwe parttime ontbijtmedewerker die de vestiging in Dordrecht zoekt, kan er bijvoorbeeld gebruik van maken. Voor ieder gewerkt uur maakt Postillion 2,50 euro over naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

17 augustus