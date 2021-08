Chef-kok Patrick verruilde het fornuis voor een bestelbus: ‘Het was wel even wennen, al die vrije tijd’

Cameraman Kees (40) verkocht zijn bezittin­gen om te gaan vloggen en is nu een halve beroemd­heid

21 juli Hij verkocht bijna alles wat hij had om gewapend met zijn camera in een opgeknapte brandweerauto en later een motorjacht, op reis te gaan. Inmiddels is Kees Aantjes (40) - en zijn hondje Chiko misschien nog wel meer - door zijn vlogs een halve beroemdheid geworden. ,,Fans staan ons regelmatig op te wachten aan de kade.”