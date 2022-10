‘Collega’s die een hartje appen, dat zou ik eng vinden, als ik een jonge vrouw was’

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel item. Een oorzaak is dat de omgangsvormen tussen mannen en vrouwen snel veranderen. Ook op de werkvloer. ,,Zodra vrouwen met minstens een derde in een groep zijn vertegenwoordigd, komen ze beter voor zichzelf op.”

Dat zegt Marli Huijer, emeritus hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze reageert op het opstappen van de Amphia-bestuursvoorzitter Olof Suttorp na het tonen van ‘affectieve gevoelens’ naar een medewerkster.

Genderstudies-wetenschapper Marijke Naezer vindt dat het altijd aan de ontvangende kant is om te bepalen of gedrag grensoverschrijdend is. ,,Daarom is het zo belangrijk om te checken hoe het gedrag wordt ontvangen, hoe iemand reageert. Bij een knipoog is dat al belangrijk. Zonder wederzijds enthousiasme moet je heel snel stoppen.”

Zes vormen grensoverschrijdend gedrag

Beide wetenschappers willen niet ingaan op de situatie in het Bredase ziekenhuis, omdat ze daar te weinig van weten. Ze laten hun licht schijnen op grensoverschrijdend gedrag in het algemeen.

Naezer deed onderzoek naar wangedrag in de academische wereld en snapt dat grensoverschrijdend gedrag wordt omschreven als een containerbegrip. ,,Zelf heb ik zes vormen onderscheiden. Naast de seksuele intimidatie zijn er ook sabotage, fysieke en verbale intimidatie, vernederen, buitensluiten en het problematiseren van ‘bijzondere’ behoeften. Bijvoorbeeld als iemand zwanger is of menstrueert, dat je dan nare reacties krijgt zoals ‘stel je niet aan’.”

Quote Jonge vrouwen pikken veel minder en trekken sneller aan de bel Marli Huijer, emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

De wetenschappers zien dat emancipatie heeft gezorgd voor meer discussie over omgangsvormen. Huijer: ,,Vrouwen hebben heel lang geaccepteerd dat mannen daarin bepalend waren, tot ze in no time massaal op de arbeidsmarkt zijn gekomen. Jonge vrouwen pikken veel minder en trekken sneller aan de bel.”

Nieuwe omgangsvormen

Omgangsvormen moet een bedrijf niet in een reglement verpakken, meent Huijer. Zij ziet meer in gesprekken over hoe je met elkaar omgaat op het werk. De fysieke en relationele afstand is daarbij het uitgangspunt.

,,Collega’s die een hartje appen of gevoelens schrijven zoals ‘liefs’, of ‘ik hou van je’. Dat zou ik eng vinden, als ik een jonge vrouw was. Dat zijn tekenen van verliefdheid en kunnen als bedreigend overkomen. Ook al is de intentie van de zender totaal anders”, zegt Huijer.

Quote Als hetero man moet je denken ‘zou ik hetzelfde naar een man sturen?’ Als dat niet is, kun je het beter niet doen Marijke Naezer , Genderstudies-wetenschapper

Marijke Naezer valt haar bij: ,,Deze uitingen zijn intiem, daar zou ik erg terughoudend mee zijn. Als hetero man moet je denken ‘zou ik hetzelfde naar een man sturen?’ Als dat niet is, kun je het beter niet doen.”

Huijer vindt dat een leidinggevende iedere melding serieus moet nemen. ,,Bij sommige gedragingen vraagt dat om juridisch ingrijpen.”

Veel beter kun je volgens haar handelen zoals de Etten-Leurse wethouder Martin van der Bijl (VVD) in 2019 deed. Hij stopte vanwege een de relatie met een communicatieadviseur. In dat geval werden de ‘affectieve gevoelens’ wel beantwoord, wat een groot verschil is.

Voor Marli Huijer is het een voorbeeld van hoe het hoort. ,,In dat geval moet je kiezen tussen de liefde en de carrière. Het belangrijkste is dat je zaken als relaties en grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maakt met jouw leidinggevende. Dat brengt je een stuk dichterbij een oplossing.”

