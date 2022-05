Corona-jobhopper heeft vaak spijt: ‘Stuit op dezelfde problemen’

Corona is niet de beste raadgever gebleken als het gaat om jobhoppen. Veel mensen die tijdens de epidemie van baan wisselden, kregen daar spijt van. ,,Voor veel werknemers is de overstap naar een nieuwe job géén verbetering geweest. Meer dan 40 procent zegt dat ze het beter hadden in hun vorige baan’’, aldus UKG, één van de mondiale marktleiders in hr-technologie. ,,Veel mensen stuiten in hun nieuwe werk namelijk op dezelfde problemen als vroeger, alleen zijn ze nu hun vertrouwde collega’s en hun routine kwijt.’’