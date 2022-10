Coronaperiode trigger voor carrièreswitches: ‘Is dit het nou?’

De Amerikaanse komiek Trevor Noah kondigde gisteren aan dat hij het programma The Daily Show op de Amerikaanse kabelzender Comedy Central na zeven jaar presenteren gaat verlaten. ,,Ik heb twee jaar in mijn appartement doorgebracht - tijdens corona - en kon niet op pad. Stand-uppen was niet mogelijk en toen ik terugkwam, realiseerde ik me dat er een ander deel van mijn leven is dat ik wil ontdekken”, vertelde Noah eerder. In zijn afscheid gaf hij aan meer stand-up comedy te willen doen.

De komiek is lang niet de enige die zijn baan verliet om iets anders te gaan doen. Uit onderzoek blijkt dat tijdens de lockdowns in 2020 veel Nederlanders hun baan in de horeca, cultuur, sport of recreatie hebben verlaten. In januari 2021 telde de horeca ruim 100.000 werknemers minder dan een jaar eerder (van 395.000 naar 290.000). In de cultuur-, sport- en recreatiesector daalde het aantal werknemers van 119.000 naar 100.000. In de jaren voor corona was steeds sprake van groei in deze bedrijfstakken.

‘Is dit het nou?’

Loopbaancoach Daniëlle Bax heeft het in haar werk vaak voorbij zien komen. ,,Na de eerste lockdown heb ik gemerkt dat mensen zijn gaan nadenken of ze nog wel op hun plek zitten”, zegt Bax. Ze zag vooral mensen uit de zakelijke wereld overschakelen naar een maatschappelijke baan. ,,Door corona lag alles onder de loep, het sociale leven, gezinsleven en werkleven. Dat werd allemaal in perspectief geplaatst”, zegt Bax. ,,Het is een beetje zoals bij andere grote life events, zoals een sterfte of een geboorte van een kind. Dan wordt je leven ook vaak opnieuw in perspectief geplaatst en ga je alles overdenken.”

Ook Lieke Lange, auteur van het boek Carrière Switch, vertelt dat mensen in coronatijd duidelijk meer zijn gaan nadenken over wat ze precies willen. ,,Het leven stond letterlijk en figuurlijk stil. Mensen dachten: ‘is dit het nou?’ En gingen op zoek naar zingeving.” Lange deed onderzoek naar carrièreswitches in de zorg. Volgens haar zijn de overstappers naar de zorg vooral mensen uit sectoren waarin al veel sociaal contact is. Bijvoorbeeld dienstverlening, callcenters, detailhandel of horeca. ,,Veel mensen wilden iets voor een ander betekenen. Dat idee sluimerde dan vaak al, maar omdat een aantal banen stopte door corona was dat net de trigger om mensen over de streep te helpen.”

Spannend

Zo'n radicale verandering is, zeker op een wat latere leeftijd, bijna altijd heel spannend. ,,Het is vaak de zekerheid en stabiliteit in je huidige baan die je achterlaat”, zegt Bax. ,,Ook al zit je niet meer op je plek of heb je het niet meer naar je zin, soms weegt het verlaten van die stabiliteit daar niet tegenop.”

Daarom is het volgens de loopbaancoach belangrijk om te kijken wat je nodig hebt om toch die keuze te maken. ,,Het gebrek aan informatie is een struikelblok. Wanneer je in gesprek gaat, vraagt om bijvoorbeeld een pro forma loonstrook of dat je een dagje mag meelopen, weet je al een stuk meer en is het maken van die keuze naar een nieuwe baan makkelijker.”

Ook Lange ziet dat het voor veel werknemers eng is om oude banen los te laten en in iets nieuws te stappen. Haar advies is allereerst aan de omgeving gericht. ,,Het is gewoon doodeng. Steun deze mensen daarom en zeg niet meteen: zou je dat nou wel doen?” Daarnaast is goed voorwerk volgens Lange het halve werk. ,,Ga praten met mensen die dat werk al langer doen, vraag wat het werk inhoudt en waarom het ook zo mooi is en kijk dan of het iets voor jou zou zijn.”

Wees realistisch

De mensen waarbij een carrièreswitch niet uitpakte zoals ze hadden gehoopt zijn volgens deze experts vaak mensen die overhaast, zonder research ergens zijn ingestapt. Lange: ,,Sommige mensen hadden een te romantisch beeld van de zorg en dachten dat het precies zo zou zijn zoals je in tv-series ziet. Maar veel vacatures zijn bijvoorbeeld in de ouderenzorg en niet in een gespecialiseerde ziekenhuisafdeling zoals op tv.” Wees realistisch, adviseert Lange dan ook.

,,Als iemand te lang wacht terwijl hij het al lange tijd niet naar zijn zin heeft zit die onvrede heel hoog. Dan wil er nog weleens een overhaaste beslissing plaatsvinden zonder goed na te denken of het echt past bij wie jij bent”, zegt Bax. Trek dus op tijd aan de bel en begin met onderzoeken. ,,Kijk naar de taakinhoud en de waardes van het bedrijf, stel vragen en beslis dan pas of het iets voor jou is.”