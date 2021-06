Coronaruzie bij rijschool escaleert na sneeuwbal in nek: 'Jullie zoeken het maar uit, ik vertrek!’

Een ruzie over thuiswerken is begin dit jaar bij een rijschool in het noorden van Nederland uitgelopen tot een juridisch conflict. Een administratief medewerker ontkende tijdens het geschil ontslag te hebben genomen en spande een kort geding aan. De rechter stelde de medewerker in het gelijk en veroordeelde de rijschool tot betaling van het salaris tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd.

De rijschool, waarvan de naam om privacyoverwegingen niet bekend is gemaakt, was maandenlang gesloten in verband met de coronamaatregelen voor contactberoepen. In die periode is door het kantoorpersoneel op locatie doorgewerkt. Eind januari zijn enkele medewerkers van de rijschool, onder wie de ‘ontslagen’ werknemer, positief getest op het coronavirus.

Nadat de werknemer van het virus herstelde pakte hij, na tien dagen thuisisolatie, het werk weer op. Dat deed hij deels op kantoor, maar ook deels vanuit huis. Op een gegeven moment voelde de medewerker zich niet langer prettig onder de situatie op kantoor en gaf hij bij de coördinator van de administratie aan dat hij opnieuw weer thuis ging werken.

‘Kun jij ook afkoelen’

Op dat moment wandelde de directeur binnen. Hij zei tegen zijn medewerker dat hij niet zo moest zeuren. Het gesprek eindigde en de medewerker ging weer aan het werk. Later op de dag haalde de directeur een sneeuwbal van buiten en legde deze bij een collega in de nek. Nadat die collega de sneeuwbal uit zijn nek haalde, legde hij deze bij de betreffende medewerker in zijn nek met de woorden ‘zo, kun jij ook even afkoelen’. De medewerker stond vervolgens op, zei dat hij naar huis ging en vertrok.

De volgende dag is de medewerker niet op kantoor verschenen. Wel logde hij vanuit huis in en verrichte diverse werkzaamheden. Ook na het weekend bleef hij vanwege weercode rood thuis. De coördinator was hiervan op de hoogte. Die dag ontving de medewerker een brief van de directeur waarin stond dat zijn ontslag was goedgekeurd door het bedrijf en dat hij niet langer op kantoor hoeft te verschijnen.

Verheven stem

De medewerker gaf daarop aan dat van opzegging van het dienstverband geen sprake is en dat hij ervan uitgaat de volgende dag weer te werken. Zijn werkgever ging daarmee niet akkoord, waarop de man zich genoodzaakt voelde om juridische stappen te ondernemen. Tegenover de rechter gaf het bedrijf aan dat er weldegelijk sprake was van een geldige beëindiging van het dienstverband.

De directeur verwees naar de dag van het sneeuwbalincident, waarop de medewerker een uur lang tegen collega’s ‘met verheven stem’ zou hebben geklaagd over de bedrijfsvoering. Uiteindelijk stond de medewerker op, pakte zijn spullen en zei ‘jullie zoeken het maar uit, ik vertrek!’. Daaruit leidde de directeur af dat hij ontslag had genomen had, te meer omdat hij op de volgende dag niet op kantoor verscheen.

Oordeel rechter

Volgens de rechter is er geen sprake van een geldige beëindiging van het dienstverband. De mededeling ‘jullie zoeken het maar uit, ik vertrek’ - die overigens door de medewerker wordt ontkend - kan volgens de rechter niet worden aangemerkt als een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring. ‘Uit deze mededeling blijkt dat de medewerker zou vertrekken. Dat is iets anders dan het nemen van ontslag’, zo valt te lezen in het vonnis. Bovendien is het volgens de rechter van belang dat aan die vermeende mededeling een woordenwisseling vooraf is gegaan en de medewerker een sneeuwbal van een collega in zijn nek heeft gekregen.

De rijschool is veroordeeld tot betaling van het salaris van 2426 euro bruto per maand vanaf 1 maart tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd. Of dat inmiddels is gebeurd, is niet bekend.