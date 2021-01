Datingcoach Lotte helpt mensen aan een relatie: ‘Ik was altijd al bezig met koppelen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Lotte Ditzel (36), matchmaker en datingcoach bij DTNG.

Je hebt een bijzonder beroep. Hoe ben je hierin gerold?

,,Ik ben het bedrijf vijf jaar geleden zelf begonnen. Ik was toen single en had behoefte aan een meer persoonlijke manier voor het vinden van een partner. Dating-apps gebruikte ik wel, maar die zijn natuurlijk niet zo serieus. Bestaande datingsites en bureaus vond ik weer te stoffig. Toen ben ik voor mezelf begonnen. Mijn achtergrond in recruitment en de psychologie kon ik hiervoor goed gebruiken.”

Hoe reageerde je omgeving op deze carrièreswitch?

,,Mensen in mijn omgeving reageerden wat sceptisch, vooral omdat ik een nieuw bedrijf vanaf nul ging opbouwen. Het was ook erg hard werken, maar iedereen zag dat dit werk heel goed bij me past. Het ligt veel dichter bij wat ik leuk vind om te doen. Voordat ik hiermee begon was ik altijd al bezig met vrienden koppelen, dat heeft zelfs tot twee huwelijken geleid.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Het contact met mensen. Daten is een gevoelig onderwerp voor veel mensen. Als coach mag je heel dichtbij komen, iemand geeft zich ontzettend bloot. Ik vind dat heel bijzonder. De doelgroep vind ik ook interessant. We richten ons vooral op hoogopgeleide mensen met een drukke baan of die een eigen bedrijf hebben. Het lukt hen vaak niet om dat laatste puzzelstukje te vinden. Maar er zitten ook mensen tussen die vanwege hun privacy niet op een app of site willen zoeken. Bijvoorbeeld BN’ers.”

Loopt jullie werk door in coronatijd?

,,In maart lag het drie weken helemaal stil, toen schrok ik wel even. Maar daarna hebben we de drukste zomer ooit gehad. Alle feestjes en borrels waar je iemand kunt ontmoeten vielen natuurlijk weg. En ik merk dat mensen nu ook veel meer behoefte hebben aan echt contact, niet dat oppervlakkige en inwisselbare via de apps.”

Quote Als coach mag je heel dichtbij komen, iemand geeft zich ontzettend bloot Lotte Ditzel

Je kunt waarschijnlijk niet iedereen aan een relatie helpen?

,,Klopt. We hebben bijvoorbeeld ook mensen van eind dertig met een sterke kinderwens. Dat is een uitdaging. Je wil succes kunnen beloven, maar dat kan natuurlijk niet altijd.”

Hoe pakken jullie het eigenlijk aan?

,,Het is een heel proces, bij elke stap zijn we er altijd voor ze. Ze kunnen ons zelfs bellen voor bijvoorbeeld kledingadvies voor een date. We zorgen ervoor dat ze in ieder geval elke maand een date hebben. Als het op niets uitloopt zeg ik altijd: een ontmoeting met iemand waar je iets gemeenschappelijks mee hebt is altijd interessant.”

Wat vind je minder leuk aan je werk?

,,Ik heb het altijd druk. Onze database bestaat uit honderden mensen, informatie over hen moet altijd up-to-date zijn. Het vinden van genoeg mannen houdt me ook bezig. Al komen ze de laatste tijd gelukkig uit zichzelf naar ons toe. Ik zorg voor een goede balans tussen mannen en vrouwen in de database. Ik krijg elke keer weer energie van mijn werk. En als het me teveel wordt, ga ik even lekker een rondje hardlopen.”

Heb je zelf inmiddels ook al de ideale match gevonden?

,,Ja en ik ben hem zelfs nog ouderwets in de kroeg tegengekomen. We hebben inmiddels twee kleine kinderen rondlopen. Het is me denk ik gelukt, doordat ik altijd voor iedereen open ben blijven staan. Sommige klanten zijn zo kritisch en stellen hele strakke kaders. Hij mag niet te klein en niet te oud zijn en niet te ver weg wonen. Zo werkt liefde niet.”

Quote Sommige klanten zijn zo kritisch. Hij mag niet te klein en niet te oud zijn en niet te ver weg wonen. Zo werkt liefde niet Lotte Ditzel

Wat is je mooiste succesverhaal?

,,Dat de eerste baby al geboren is. Dat kindje is nu twee jaar. Het is van een van mijn eerste klanten in de leeftijdscategorie 40-60 jaar. Ze was toen 42 jaar, heeft een hele lieve man gevonden en toen nog samen met hem een kindje gekregen.”

Volgens mij zit je goed op je plek, je denkt vast nog niet over stoppen?

,,Integendeel, we willen nog verder uitbreiden in Nederland, naast Amsterdam, Laren en Den Bosch. En ik wil me ook op expats gaan richten. In Londen is het bijvoorbeeld heel normaal om naar een bemiddelingsbureau te gaan. Als Britten zich hier vestigen, zoeken ze eerst een huis en gaan daarna bij wijze van spreken meteen naar een matchmaker.”

