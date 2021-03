David (22) heeft van magie zijn werk gemaakt: ‘Het is meer dan alleen shows geven’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: David Nathan (22) is illusionist en heeft een eigen magicbedrijf.

Hoe ben je illusionist geworden?

,,Net zoals veel kinderen van zes, kreeg ik een goocheldoos voor mijn verjaardag. De meesten gooien het ding na verloop van tijd in de prullenbak, maar ik ben er altijd mee doorgegaan. Vier jaar later werd ik lid van een goochelvereniging en toen ik elf was won ik met mijn act, waar ik samen met Hans Klok aan had gewerkt, brons op het NK Goochelen. Op de middelbare school ben ik een eigen bedrijf begonnen. Dat bleek later lastig te combineren met een opleiding aan de toneelschool. Dus toen heb ik ervoor gekozen om me compleet te focussen op mijn onderneming.”

Doe je dit werk fulltime?

,,Ja, voordat corona uitbrak deed ik verschillende shows door heel het land. Van bruiloften tot grote bedrijfsevents. Ook had ik een eigen show waarmee ik optrad. Nu dat niet kan, ben ik veel bezig met online shows, ook heel leuk. Het brengt genoeg op. In het eerste jaar heb ik gefocust op het geven van shows om geld te verdienen. Nu ben ik meer bezig het ook wat breder te trekken en magic een populairder imago te geven.”

Is dat nodig?

,,Veel mensen hebben er een oubollig idee over. Ik wil duidelijk maken dat magic meer is dan een konijn uit een hoed trekken. Het probleem is dat er al heel lang niemand meer aan de top staat in Nederland. Victor Mids was lange tijd heel populair, maar nu hij minder op tv is, zijn mensen er minder enthousiast over. Daarnaast vind ik dat één naam niet het hele vak kan dragen. Er zijn zoveel jonge getalenteerde illusionisten die het imago kunnen helpen veranderen. Daarnaast probeer ik ook te laten zien dat je magic op veel manier kunt inzetten.”

Quote Ik wil duidelijk maken dat magic meer is dan een konijn uit een hoed trekken

Vertel.

,,Zo kun je het op een hele creatieve manier gebruiken voor reclames. Bijvoorbeeld door met de nieuwste Adidas schoenen in de lucht of op het water lopen, omdat te laten zien hoe fijn ze zitten. Of een flesje heerlijke parfum dat zo uit een poster of flyer komt vallen, een KFC-bucket die zichzelf opvult. Dat kan ik allemaal live uitvoeren.”

Wat vind je het leukst aan illusionist zijn?

,,Als je een truc laat zien kun je iemands dag helemaal goedmaken. Het effect dat je hebt op mensen is overal ter wereld hetzelfde. En magic werkt verbindend. Als ik aan een groepje mensen die elkaar nog helemaal niet kent een truc laat zien, is het ijs meteen gebroken. Ik vind het te gek om zoiets teweeg te kunnen brengen. Wat ik ook gaaf vind is dat het een van de oudste beroepen is, het begon al in het oude Egypte met magiërs die voor de farao’s werkten.”

Heb je ook weleens een baaldag?

,,Ik baal eigenlijk niet zo snel en ga nooit bij de pakken neerzitten. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar daar ga ik dan liever meteen aan werken. Ik ben altijd met nieuwe, grotere dingen bezig. Ik wil ooit nog een keer tegen de A’dam Tower oplopen of over het IJ naar de overkant. Dat moet de komende jaren uitgevoerd worden.”

Quote Ik wil ooit nog een keer tegen de A’dam Tower oplopen of over het IJ naar de overkant

Is het vak voor iedereen weggelegd?

,,Je moet er natuurlijk wel aanleg voor hebben, maar in principe zou iedereen de trucs kunnen leren. Wat veel mensen niet weten is dat je ook veel manieren aan de slag kunt. Het is meer dan alleen shows geven. Je kunt ook bedenker worden van trucs, shows of reclames. Ik heb bijvoorbeeld als consultant gewerkt voor Victor Mids. Het is super tof als je je eigen illusies terugziet op tv.”

Hoe lang wil je dit werk nog blijven doen?

,,Magic is alles voor mij. Wat mij betreft ga ik hiermee door tot het niet meer gaat. Ik heb nooit een plan B gehad. Het vak past heel goed bij me, ik zit vol enthousiasme en maak mensen graag blij.”

Entertainers gezocht



Wil jij ook je geld verdienen met het vermaken van anderen? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures in de entertainmentsector. We lichten er twee voor je uit:



Van Hoorne Entertainment zoekt performers die goed overweg kunnen met kinderen. Als skinactor treed je op in een life-size kostuum. Let op: je mag voor de functie niet groter zijn dan 1.65 meter.



Uitjesbureau organiseert interactieve teambuildinguitjes en is op zoek naar entertainers/spelleiders woonachtig in de Randstad of Noord-Brabant.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.