De perfecte ochtendroutine: ‘Word al moe als ik eraan denk’

Laatst vroeg iemand me wat mijn ochtendroutine was. Daar moest ik even over nadenken. Ik sta gewoon op, douche en doe kleren aan. Terwijl mijn computer opstart eet ik een beschuitje en drink koffie. Niks bijzonders. Maar dat is dus verkeerd, begreep ik. Een goede ochtendroutine maakt je succesvoller, productiever, gezonder, gelukkiger en ook gewoon hartstikke rijk. Tenminste, als je de mensen mag geloven die hartstikke rijk worden van boeken en vlogs maken over ochtendroutines die je leven zouden veranderen.

Ik word al moe als ik eraan denk. Al moet ik zeggen dat ik een poosje heb geflirt met dit idee van een productieve start toen ik zelfstandig ondernemer werd. Als je toch niet op tijd op je werk hoeft te zijn, waarom dan niet tijd nemen voor de perfecte ochtend? Dus begon ik mijn dag met meditatie, kookte ik havermoutpap, deed ik yoga, schreef ik in een dagboek, telde ik mijn zegeningen, maakte ik een planning voor de dag en schreef ik mijn jaardoelen op. Ik dronk in stilte een kopje koffie buiten op mijn bankje met de zon op mijn hoofd, las wat in vakliteratuur en hee, het was ineens middag, zeg.

Mindset

Rijk werd ik daar niet van, want aan werken kwam ik niet meer toe. Mijn productief bedoelde ochtendroutine werd uitstelgedrag. Sommige goeroes zeggen daarom ook dat je juist meteen in de ochtend al een taak moet doen. Je bed opmaken, bijvoorbeeld. Zo, dan is dat gedaan, zit je meteen in de mindset om meer werk te verzetten en kom je ’s avonds weer in een gespreid bedje.

Quote Kun je ’s ochtends echt bepalen hoe je je de rest van de dag gaat voelen of gedragen?

Maar wat is nou het beste ochtendritueel? Ik ben er niet achter gekomen. Er zijn talloze gewoontes die goed voor jou en je carrière zijn, maar moeten die per se ’s ochtends? Kun je ’s ochtends echt bepalen hoe je je de rest van de dag gaat voelen of gedragen? Ik vraag het me af.

Wat een ochtendroutine denk ik wel biedt is grip. Je doet in elk geval íéts om je leven zin te geven of in de juiste richting te duwen, of dat nou koud douchen, een verse smoothie maken of een buikspierchallenge voltooien is. Wel zo prettig in een wereld die bol staat van grote thema’s waar we als individuen maar weinig invloed op hebben.

