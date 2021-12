Deze bedrijven geven eindejaarsbonus plus nog wat meer: ‘Ook iets voor het goede doel’

Veel Nederlanders hebben weer een eindejaarsbonus gekregen. Dit is vaak een deel van de winstmarge of gewoon een extraatje. Sommige bedrijven gaan nog wat verder. Zo bestaan er ook bonussen die als spaarpotje dienen of waarvoor een medewerker juist maatschappelijk moet bijdragen.

In december krijgen veel werknemers - naast het salaris - een eindejaarsuitkering of een dertiende maand uitgekeerd. De uitkering bedraagt zo’n 4 tot 8 procent van het bruto jaarsalaris. Bij de dertiende maand ontvangt de werknemer een volledig bruto maandsalaris extra.

Een werkgever is niet wettelijk verplicht een extraatje uit te delen aan het einde van het jaar. De bonus staat daarentegen wel vaak vast in de cao, de bedrijfsregeling of in het contract. Maar alsnog hebben bedrijven voldoende vrijheid om zelf bonussen te bedenken of bepaalde randvoorwaarden op te stellen.

Extra vakantiedagen of pensioen

Personeel van uitzendbureau ManpowerGroup Nederland krijgt naast de eindejaarsbonus ook het Benefit Budget, een bonus van 13,58 procent van het bruto jaarsalaris, vertelt Susanne Hamelink, People & Culture-directeur. ,,De medewerkers mogen dan zelf bepalen hoe ze dit geld besteden. Ze kunnen extra bovenwettelijke vakantiedagen kopen, het investeren in extra pensioen of het gedeeltelijk uitkeren als bruto geldbedrag.”

Aan het budget zijn geen prestatiegerelateerde eisen verbonden. Als het geld niet wordt opgemaakt, krijgen de medewerkers van ManpowerGroup het resterende bedrag in januari uitgekeerd. ,,Dan begint het sparen in het nieuwe jaar gewoon weer opnieuw.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Orange Cyberdefense, een bedrijf in cyberveiligheid, keert een eindejaarsbonus uit en geeft personeel daarnaast nog een bonus die verbonden is aan de prestaties van de werknemer. Werknemers krijgen dit Team Incentive Plan (TIP) als met het team vier doelen zijn behaald. ,,De TIP-bonus onderscheidt zich van de eindejaarsbonus, omdat het een waardering is voor het teamwork en niet voor het individu”, vertelt Miranda Nijsen, hr-manager. Personeel komt via de TIP-bonus onder meer in aanmerking voor een gratis zonnebril, e-reader of een weekendje weg.

Naar het goede doel

Alle medewerkers bij Orange Cyberdefense moeten in totaal vier doelen behalen. De eerste twee zijn zakelijk van aard, zoals het aanleveren van kandidaten voor vacatures. De andere twee doelen worden door de werknemers zelf bedacht. ,,Zo wilde het merendeel graag iets doen voor het goede doel, wat uiteindelijk resulteerde in een donatie aan de voedselbank.’’

Quote De TIP-bonus onder­scheidt zich van de eindejaars­bo­nus, omdat dit een waardering is voor het teamwork en niet voor het individu Miranda Nijsen, Orange Cyberdefense,

De medewerkers hoefden hiervoor afgelopen jaar niet ieder apart naar de voedselbank. Vier weken lang werd al het eten verzameld op kantoor. ,,Dit was logistiek handig en op deze manier konden alle donaties worden bijgehouden.’’

Voor de TIP-bonus moet iedereen in het bedrijf meedoen. ,,Dat is wel een voorwaarde. Het is iedereen of niemand’’, zegt Nijsen. Als het doel niet behaald wordt, of een personeelslid uit een team doet niet mee, dan krijgt niemand de beloning. ,,We willen het teamgevoel versterken, maar ook iets goeds doen voor de maatschappij. In deze bonusregeling komt dat mooi samen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.