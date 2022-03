Deze bedrijven ontvangen gevluchte Oekraïners met open armen: ‘Kan gunstige ontwikkeling zijn’

Marien Groenendijk, eigenaar van Groenendijk Bedrijfskleding in Woerden, kreeg vorige week al de eerste mailtjes binnen van bewoners, die Oekraïners in huis hebben genomen. Ze vroegen of hij werk heeft voor deze vluchtelingen. Dat heeft hij zeker, vertelt hij. ,,Ik heb zo’n mannetje of 10-15 nodig.” En de Woerdenaar is zeker niet de enige, bleek deze week tijdens een verkiezingsdebat, georganiseerd door de Ondernemerskring Woerden.