Deze bedrijven profiteren van enorme drukte op Schiphol: ‘We kunnen het niet meer aan’

Ruim 2000 Oekraïense vluchtelin­gen aan het werk, zoals Svitlana in Zwolle: ‘Ik wil niet geïsoleerd raken’

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in ons land werkt, stijgt snel. In een week tijd is het aantal bijna verdriedubbeld. Werkgevers zijn blij met nieuw personeel op een krappe arbeidsmarkt. Zo maakt accountant Svitlana nu hotelkamers schoon in blikvanger De Koperen Hoogte bij Zwolle.

26 april