Deze dochters werken met hun moeder: ‘Ik heb veel van haar geleerd’

,,Mensen denken dat we de hele dag samen zitten te lunchen, maar dat is niet zo hoor. We zien elkaar eigenlijk helemaal niet veel op het werk. Het is een groot pand en hebben allebei een eigen werkkamer”, zegt Kitty Leeser (72), al veertig jaar werkzaam bij juwelier Gassan Diamonds. Kitty is getrouwd met Benno Leeser, die de zaak in de jaren tachtig overnam van zijn grootvader Samuel Gassan. Uiteindelijk sluiten ook zoon en dochter, David en Debora, zich aan bij het bedrijf.

Inmiddels werkt dochter Debora Huisman-Leeser (35) al veertien jaar voor Gassan Diamonds. ,,Na mijn modeopleiding wilde ik eigenlijk niet eens het familiebedrijf in, de mode trok me toen meer. Maar ik ben heel blij dat ik hiervoor gekozen heb. Ik heb mijn eigen sieradenlijn opgezet en dat is ontzettend leuk om te doen.” Als klein meisje leerde Debora veel van haar moeder, door bijvoorbeeld mee op inkoop te gaan voor de winkel. ,,Ik leerde al vroeg hoe het werkte, dat heeft het voor mij makkelijker gemaakt om een eigen lijn op te zetten.”

Opgegroeid

Ryan van der Sandt (54) en haar man lieten de kinderen ook op jonge leeftijd al proeven aan het ondernemerschap. ,,Toen we een kledingzaak in Goes hadden, gingen de kinderen vaak mee. Ze zijn met de winkel opgegroeid.” De liefde voor mode is er met de paplepel in gegoten bij dochter Anne van der Sandt (28). Ze begint dan ook al snel mee te helpen in de zaak van haar ouders. Anne: ,,Na de middelbare school heb ik de fotovakschool gedaan en ben ik fotoshoots gaan doen met de kleding uit de winkels. Dat heb ik langzaam uitgebouwd.”

Moeder en dochter hebben ook de droom om samen iets te beginnen en zetten het modemerk Mooi! Company op. Inmiddels is Anne afgestudeerd aan de opleiding crossmediale communicatie en maakt ze voor Mooi! de nieuwsbrief, sociale media en doet ze de rest van de communicatie. Ryan: ,,We vullen elkaar heel goed aan. Dat komt denk ik omdat het bedrijf voor ons beiden zo eigen voelt.” ,,We hebben soms andere ideeën, maar we willen allebei het beste voor het bedrijf”, zegt Anne. Met je moeder in hetzelfde bedrijf werken, heeft veel voordelen. Maar het kan ook best uitdagend zijn, weten de twee moeder-dochterstellen. Ze hebben een aantal tips voor een goede samenwerking.

1. Zorg voor een goede balans

De kans is groot dat het in de privétijd ook over het werk gaat, daar moet je volgens de moeders en dochters een goede balans in weten te vinden. Ryan: ,,Anne heeft haar eigen leven, maar soms willen mijn man en ik dat iets meteen gedaan wordt, zoals een nieuwsbrief. Dan proberen we het toch altijd even te vragen.” Anne: ,,Soms zit ik dan net op het terras. Dat ze je altijd kunnen bereiken is misschien wel een nadeel van familie zijn. Uiteindelijk vind ik het nooit zo’n probleem en komen we er altijd samen uit.”

Dat het werk altijd doorgaat is iets wat Debora ook herkent. ,,Als er op zakelijk gebied iets gebeurt, dan komt dat ook terug in je privéleven, omdat je familie bent.” Dan is het belangrijk dat de basis goed blijft. ,,Je moet zowel op werk als in je privéleven goed met elkaar om kunnen gaan. Dat zit bij ons wel goed. Als ik vrij ben, vraag ik mijn moeder regelmatig om iets leuks te gaan doen samen met de de kinderen.”

2. Maak ruimte voor de volgende generatie

Een nieuwe generatie kan het bedrijf laten groeien met nieuwe ideeën, weten de moeders. Ryan ziet dat dochter Anne alle moderne aspecten van het kledingmerk regelt, iets wat ze zelf misschien minder snel had opgepakt. En komt haar dochter met een nieuw idee, dan staat ze daar altijd voor open. Anne: ,,Ik heb mijn moeder overtuigd om model te staan in een fotoshoot. Het is heel leuk om dit allemaal samen te kunnen doen. Wat ik ook heel erg aan je waardeer, mam, is dat je er altijd voor vol gaat.” Ryan: ,,Anne zegt dit soort dingen vaker, maar het is altijd super om te horen.”

Ryan en Anne zijn van plan om nog jaren samen door te gaan. Moeder Kitty doet langzaam steeds verder een stapje terug bij Gassan Diamonds. Ze weet dat de zaak in goede handen is bij haar man, dochter, zoon, schoonzoon en schoondochter. Met trots kijkt ze naar het werk van haar dochter. ,,Debora heeft in korte tijd heel veel bereikt en naar haar hand gezet, dat vind ik ontzettend knap.”

3. Wees altijd eerlijk tegen elkaar

Volgens Anne is het belangrijk dat je ook de minder leuk dingen met elkaar kunt delen. ,,Ook als er iets misgaat, moet je dat met elkaar kunnen bespreken.” Daar is Ryan het mee eens. ,,Met elkaar praten neemt de ruis weg. Je maakt zowel zakelijk als privé veel met elkaar mee, praten kan een remedie zijn.” Het voordeel van familie zijn is dat eerlijk naar elkaar kán zijn. Misschien soms wel te eerlijk, geeft Anne toe. ,,Tegen een collega die geen familie is zou je niet snel zeggen: ‘Doe eens normaal’. Maar ik vind dat juist verhelderend werken, het levert goede stevige discussies op.”

Ook Debora houdt van eerlijkheid binnen het familiebedrijf. ,,Je moet elkaar goed de waarheid kunnen vertellen. Mijn ouders staan gelukkig altijd open voor onze ideeën.” Kitty weet dat haar dochter toch altijd wel haar eigen gang gaat. ,,Als mijn man en ik ons hardop afvragen of ze dat wel zo moet aanpakken, luistert ze soms, maar soms ook niet. Dat is maar goed ook want ze moet haar eigen koers bepalen.”

4. Laat je kinderen hun eigen keuze maken

Een belangrijke tip van de twee moeders: je moet je kinderen vrij laten in het maken van hun eigen keuzes. Ryan zegt dat ze haar kinderen nooit een richting op geduwd heeft. ,,We hebben ze nooit actief gestimuleerd om bij het familiebedrijf te komen. Dat is op een natuurlijke manier gegroeid.”

Ook Kitty heeft haar kinderen altijd vrij gelaten om wel of niet voor het familiebedrijf te kiezen. ,,Ze moeten er wel zin in hebben. Het is van alle kinderen de eigen keuze geweest om hier te komen werken.” De kinderen van Debora mogen later ook gewoon zelf kiezen waar ze willen gaan werken. ,,Ze mogen zelf bedenken of ze in het bedrijf willen komen of niet. Als ze liever de IT in willen, is dat ook helemaal prima.”

