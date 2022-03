Deze drie broers zijn samen 100 jaar machinist: ‘Staat Johan Cruijf ineens in je cabine’

Machinist Arthur herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Hij is nog maar net bezig als machinist als Johan Cruijff plotseling in zijn cabine staat. De nummer 14 doet mee aan een filmshoot in Amsterdam. ,,Mijn grote idool stond gewoon in mijn cabine. We hadden toen nog geen fototoestellen en ik dacht: die man is druk bezig. Maar ik heb er tot op de dag van vandaag spijt van dat ik niet met hem op de foto ben geweest.”