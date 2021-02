Deze hoteluitbater heeft zestien hotels in zes landen: ‘Ik ben soms een beetje té vasthoudend’

Je zal maar een keten boetiekhotels hebben in deze tijd…

,,Als iemand me van tevoren had gezegd dat dit zou gebeuren, had ik gedacht: dat overleef ik niet. Maar gek genoeg gebeuren er juist nu ook mooie dingen. We worden megacreatief. En we hebben een fantastische overheid die ervoor zorgt dat je je business overeind kunt houden. Als je het vergelijkt met de situatie in Spanje en Italië, waar we ook hotels hebben, dan is het hier veel beter geregeld. We krijgen veel gerichtere steun. In Spanje hebben we meer mensen moeten laten gaan.”