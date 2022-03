Deze vrouwen rijden op strooiwagen (en zijn zeldzaamheid in mannenbolwerk): ‘Heerlijk werk’

Zo kreeg kantine­meis­je Klara een topfunctie bij Shell: 'Ik hield mijn poot stijf’

Het is internationale vrouwendag: een dag waarop we stilstaan bij gelijke kansen voor vrouwen, óók op de werkvloer. Dat je het als vrouw in een mannenwereld ver kunt schoppen, bewijst Klara van Noord (65): ze begon bij Shell als kantinemeisje en gaf uiteindelijk leiding aan internationale teams.

