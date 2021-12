Dit bedrijf geeft stagiairs een vergoeding van 1700 euro per maand

Voor veel studenten is een stage een belangrijke opstap voor hun carrière. Vaak krijgen ze daarvoor een stagevergoeding. Uit onderzoek van vacatureplatform Magnet.me blijkt dat diverse bedrijven hun stagiairs ruim belonen. Bij één stageplaats verdien je zelfs hetzelfde als het wettelijke minimumloon in Nederland.

Magnet.me doet sinds 2018 ieder jaar onderzoek naar de stagevergoedingen van bedrijven die hun vacatures aanbieden op het platform. ,,Een stage is in de ontwikkeling van jongeren een cruciaal onderdeel’’, zegt medeoprichter Laurens van Nues. Daarom vinden wij het ook een mooie trend dat de salarissen hoger liggen dan vorig jaar. In de top 10 met best betaalde stageplekken zien we veel adviesbureaus en ook een stage in de advocatuur betaalt goed.”

Hoogste stagevergoeding

Van de bijna drieduizend bedrijven op het platform biedt OTC Flow B.V. de hoogste stagevergoeding: 1700 euro per maand. Dat is gelijk aan het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. ,,Dat bedrijf handelt in schone energie’’, legt Van Nues uit. ,,Het is een broker en ze traden door heel Europa lokale en hernieuwbare energie. De stagiair helpt met het aankopen en verkopen van hernieuwbare energie. Daarom heeft hij veelal een financiële of technische achtergrond nodig. Vergelijk het met handelen op de beurs.’’

Wat verder opvalt is dat de stagevergoedingen bij de Nederlandse overheid met gemiddeld vijf procent zijn gestegen. ,,De overheid staat, na de advocatuur, op de tweede plaats in de lijst met best betalende branches. Dat komt door de landelijke overheid. Er gebeurt momenteel best veel op maatschappelijk vlak en de overheid merkt dat ze jong talent nodig hebben. Door de schaarste aan personeel, stijgen natuurlijk ook de stagevergoedingen.’’

Voor de best betalende stageplekken worden veelal WO- en hbo-studenten gezocht. Van Nues: ,,Het zijn vaak wel strenge partijen. Ze betalen goed, maar dan willen ze ook goede studenten in huis halen.’’ Bedrijven zien stagiairs vaak ook als potentiële nieuwe werknemer. ,,En studenten kijken natuurlijk ook naar de stagevergoedingen. Bedrijven die goed betalen, zijn dan weer interessanter. Dat is een wisselwerking.’’

Meer stageplaatsen dan vorig jaar

Magnet.me berekende dat er 2,5 keer meer stageplaatsen zijn aangeboden in 2021 dan in 2020. ,,Vorig jaar zagen we een sterke daling als gevolg van de uitbraak van de coronapandemie. De vraag naar stagiairs is nu weer enorm toegenomen.’’ Of het vele thuiswerken nog invloed heeft gehad op de vraag naar stagiairs, is niet onderzocht, maar hardop denkend geeft Van Nues aan: ,,Sociaal gezien is dat natuurlijk belangrijk. Hoe renderen stagiairs in de drukte van het kantoor? Ook is het controleren en het feedback geven natuurlijk heel anders als de stagiair thuis werkt. Denk aan het voeren van een telefoongesprek. Het is makkelijk om feedback te geven als je ernaast zit op kantoor.”

