Doordeweeks werkt Brian (31) in de haven, in het weekend draait hij als dj op Ibiza

Een boodschap voor al die nieuwe vmbo-brugklassers die vorige week hun oude makkers naar de havo of het vwo zagen vertrekken, terwijl zijzelf naar het vmbo moesten: opleidingsniveau zegt niets, hélémaal niets. Het een is niet per se veelbelovender dan het ander. Brian Kamies (31) uit Hellevoetsluis is er weer eens het levende voorbeeld van dat doorzettingsvermogen veel belangrijker is dan toevallig goed kunnen leren.