Drukke advocaten hebben amper tijd voor een privéleven: Dit kantoor doet het anders

Veel overuren maken, in het weekend doorwerken en altijd moeten presteren. Dat het standaard beeld dat er van de advocatuur bestaat. Een advocatenkantoor uit Utrecht besloot het anders te gaan doen. Alle advocaten werken vier dagen in de week. Lange dagen maken wordt ontmoedigd.

Evelyne Hof (28) studeerde rechten, maar wilde na rondkijken bij een aantal advocatenkantoren toch liever geen advocaat worden. ,,Ik heb op de Zuidas gewerkt, niet als advocaat maar in een andere rol, maar ik heb dus wel gezien hoe het er daar aan toegaat.” Hof zag hoe er veel werd overgewerkt, vaak in het weekend werd doorgegaan en hoe hoog de prestatiedruk was. ,,Vanwege de vele kansen is het gaaf om daar rond te lopen en tegenover al dat harde werken staat een mooi salaris, maar het is een harde wereld.”

En daar moet je tegen kunnen. Sommigen juristen op de Zuidas maken wel 70 uur per week, vertelt Hof. ,,Veel van hen maken ‘s avonds nooit plannen omdat ze van tevoren niet weten of ze moeten overwerken.”

Maximum

Maar toen stuitte Hof op kantoor Bruggink & Van der Velden (BvdV) in Utrecht, waar het er anders aan toe gaat. “Het kantoor werkt volgende de Semco-stijl waarin drie peilers centraal staan: eenvoud, transparantie en gelijkheid. Alles is inzichtelijk voor het voltallige personeel, van mailboxen tot agenda’s en salarissen.” Ook krijgt iedereen inspraak, daarbij telt de stem van een stagiair even hard mee als die van een aandeelhouder. “Zo kan het dus ook, dacht ik, en ik besloot te solliciteren op de functie van arbeidsrechtadvocaat.’’

Wat Hof ook erg bevalt is dat iedereen bij BvdD vier dagen in de week werkt. En naast een dag minder werken, mogen de advocaten van dit kantoor een maximum aantal uur per jaar maken. ,,Er is een totaal aantal ‘billable hours’. Dat totaal ligt op ons break-even point, het aantal uur dat we nodig hebben om uit de kosten te komen.”

Wie meer dan 1120 declarabele uren schrijft - wat ongeveer neerkomt op 47 weken per jaar, vier dagen in de week, zes uur per dag - krijgt daarvan de helft uitbetaald. De rest van het geld gaat naar de aandeelhouders. ,,Op die manier loont het dus niet om over te werken.”

Cultuurverandering

Het niet financieel belonen van overwerken is volgens Maartje Wolff, cultuurdeskundige en mede-oprichter van Happy Office, een mooie stap maar waarschijnlijk niet genoeg om cultuurverandering tot stand te brengen. ,,Wanneer leiders bijvoorbeeld zelf wel blijven overwerken of wanneer een zaak alleen gewonnen kan worden als er veel uren in gestoken worden, dan werkt dat het gedrag nog steeds in de hand. Als overwerken niet de norm mag zijn, moet dat overal in terug komen: in voorbeeldgedrag, leiderschap, systemen, communicatie, gewoontes.”

De toon wordt bij de oprichting van een organisatie al gezet, zegt Wolff. Want de ideeën en het gedrag van leiders hebben veel invloed op het doen en laten van een bedrijf. ,,Maar uiteindelijk heeft iedereen in meer of mindere mate invloed. Mensen beïnvloeden namelijk elkaar, ze kopiëren, corrigeren en coachen elkaar. Dat gaat vaak onbewust. Zo geven ze met elkaar vorm aan de werkcultuur.”

Wegsnoeien

Toch is de werkcultuur zeker wel te veranderen, zegt Wolff. ,,Dat is niet makkelijk en het heeft tijd nodig. Zie het als een tuin. Als je echt wil dat je tuin wordt zoals je hem graag wil, zul je ‘m moeten verzorgen. Zo werkt het ook met cultuur. De dingen die je wil houden, hebben aandacht en ruimte nodig. De dingen die je niet meer wil, moet je wegsnoeien en wegkappen.”

Wolff is blij dat er een advocatenkantoor is dat laat zien dat verandering mogelijk is. Want er zijn genoeg voorbeelden van ongezonde culturen in de advocatuur. ,,Beeldend vind ik het verhaal van een advocaat die dag en nacht werkte. ’s Ochtends werd hij met de taxi even naar huis gereden. De taxi bleef vervolgens rondjes rijden op de rotonde voor zijn huis zodat hij meteen weer kon instappen, terug naar kantoor. Ik kan me niet voorstellen dat deze advocaat daarna nog fris en fruitig zijn zaak kon voorbereiden.”

Quote Een cultuur waarin overwerken de norm is, de prestaties in plaats van de mensen voorop staan en waarin collega’s elkaar beconcurre­ren, daar wil uiteinde­lijk toch niemand werken? Maartje Wolff

Ook vraagt Wolff zich af wat dit soort organisatieculturen op lange termijn opleveren. Daarom hoopt de cultuurdeskundige dat meer kantoren het voorbeeld van BvdV volgen. ,,Een cultuur waarin overwerken de norm is, de prestaties in plaats van de mensen voorop staan en waarin collega’s elkaar beconcurreren, daar wil uiteindelijk toch niemand werken?” Die verandering is vooral nodig als je de jonge generatie wil aantrekken. Die stellen tegenwoordig hele andere eisen. Wolff: ,,Het leven is voor hen niet alleen maar werk.”

Lunchen met vriendinnen

Daar herkent arbeidsrechtadvocaat Hof zich ook in. Hoewel ze haar werk en het team waarin ze werkt heel leuk vindt, wordt ze ook heel blij van de vrije tijd die ze heeft. ,,Ik heb nu de ruimte om op vrijdag te sporten, te lunchen met vriendinnen. Het weekend is al zo kort, dan is het fijn om een dag extra te hebben.” En natuurlijk gebeurt het weleens dat het werk niet afkomt in vier dagen van acht uur. ,,Als er veel werk is, wordt dat verdeeld of worden er meer mensen aangenomen. Een avondje doorwerken komt weleens voor en dat is prima, als het slechts sporadisch voorkomt.”

Hof merkt dat de manier van werken van BvdV positief opvalt bij andere advocatenkantoren. Niemand die twijfelt aan de kwaliteit van het kantoor omdat er minder uren gedraaid worden. ,,We krijgen nooit negatieve reacties. Niemand vind het stom dat wij een andere bedrijfscultuur hebben en daardoor minder uren werken.”

