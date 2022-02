Een kantoor vol met saaie bureaus? Een werkgever komt daar niet meer mee weg

In de goede oude tijd vóór corona was het voor kantoorinrichter Havic meestal een abc’tje als een bedrijf ‘iets nieuws’ wilde. ,,Gewoon een batterij bureaus erin stampen. Beukenhouten blad, stalen poten, dat werk’’, zegt mede-eigenaar Thijs Claassen. Maar daar kom je als werkgever niet meer mee weg. In de eerste plaats omdat in veel bedrijfstakken personeel zo schaars is, dat iedereen die ene nog beschikbare werknemer wil binnenhengelen en vasthouden. Dan is een fijne werkomgeving het minste. In de tweede plaats, omdat corona ons heeft doen inzien dat je veel kantoorwerk ook thuis kunt doen.