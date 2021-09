Een studie waar je niets mee kan en nu toch een leuke baan

Jongere werknemers ervaren minder werkgeluk dan oudere collega's

20 september Coronacrisis of niet, we zijn nog steeds best gelukkig met ons werk. Wel speelt de leidinggevende een belangrijkere rol dan vroeger en wordt hij vaker gezien als oorzaak van verminderd werkgeluk. Dat lijken managers zelf niet zo in de gaten te hebben: ze vinden zichzelf vaak betere leiders dan hun werknemers, blijkt uit nieuw onderzoek naar werkgeluk.